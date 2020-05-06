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06.05.2020 10:58
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура потребовала заблокировать материалы с фейками о COVID-19

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура потребовала заблокировать очередные фейковые материалы и сайты, в том числе о продаже "вакцины" от коронавируса.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Московской области обнаружила на одном из сайтов информацию о продаже "чудодейственных" лекарств от коронавируса. Рекламируя свой товар продавцы написали, что "в Казахстане найдена вакцина от коронавируса. Это мощнейшие иммуномодуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него". Правда, эта реклама, мягко говоря, не соответствует действительности.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Почему фейки распространяются быстрее правдивых новостей

В Генпрокуратуре напомнили, что в настоящее время отсутствуют вакцина и специальное лекарство для лечения COVID-19.

Еще два фейковых видеоролика, размещенных на популярных сайтах, выявила прокуратура Москвы. Их авторы утверждают, что коронавирус - это генномодифицированное биологическое оружие, а также то, что спрогнозировать распространение COVID-19 можно через нумерологические расчеты.

Вместе с тем, как отметили в надзорном ведомстве, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

Прокуратура Краснодарского края обнаружила в Сети видео, на котором показана заваренная дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием небольшого размера, для передачи продуктов. При этом автор видео рассказывает, что дверь заварили, потому что у одного из жителей подъезда обнаружили коронавирус.

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Между тем, по информации и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, опубликованный материал не соответствует действительности.

Таким образом, как отметили в Генпрокуратуре, во всех перечисленных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

С учетом изложенного Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этим публикациям.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Распространение коронавируса COVID-19

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