Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных

В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне впервые передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.

В числе переданных копий - документы бывшего справочного управления Вермахта/Германского управления по делам советских военнопленных, умерших в заключении в Германии, медицинские документы (рентгеновские снимки, температурные листы), личные документы пленных, военные билеты и личные карточки. Благодаря передаче документов появится возможность выяснить судьбы советских военнопленных, вернуть им имя и биографию.

Передача состоялась 6 мая в пресс-центре ТАСС в Москве. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр передал спецпредставителю президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому флэш-накопитель, на который были записаны эти документы.

Позже немецкая сторона планирует передать и другие документы. Как отмечается в сообщении посольства Германии в Москве, "учитывая большое количество советских солдат и офицеров, попавших во время Второй мировой войны в германский плен, и тот факт, что нередко на одного человека заводилось несколько личных дел, следует ожидать, что в рамках проекта будет исследовано несколько миллионов личных документов".

Как заявил Швыдкой, "каждый возвращенный из небытия человек, каждое имя - это очень важный акт. Словосочетание "без вести пропавший" всегда и до сих пор стучит в сердца людей, потому что из безвестности люди возвращаются в историю, возвращаются в семьи, возвращаются в ту историческую память, без которой мы мертвы. Этот проект очень важен для всех советских людей, которые пережили трагедию плена и сегодня возвращаются оттуда, и для немцев, потому что это совместный российско-германский проект".

По словам спецпредставителя по международному культурному сотрудничеству, "итог 75-летия отношений России и Германии - примирение народов, которые 75 лет назад не на жизнь, а на смерть сражались на полях Европы".

Приветствия по случаю передачи документов обнародовали главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас.

"Развитие плодотворного историко-архивного сотрудничества России и Германии, последовательное продвижение исследований в рамках этого и новых совместных проектов послужит сохранению исторической правды и станет значимым вкладом в процесс примирения народов наших стран", - отметил Лавров.

Хайко Маас сказал, что, "несмотря на тяжелое наследие Второй мировой войны мы, ощущая глубокое смирение, смогли убедиться, что примирение между людьми возможно. За это я хочу от всего сердца поблагодарить и народ России".

Межправительственный проект "Поиск и оцифровка неизвестных данных о судьбах советских и германских военнопленных и интернированных времен Второй мировой войны" был инициирован в результате совместного заявления тогдашнего федерального министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 22 июня 2016 года, в день 75-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз. Цель проекта - выяснить судьбы людей и предоставить соответствующие документы и данные родственникам, а также для исторических исследований и увековечения памяти. Работа с источниками ведется в германских, российских и международных архивах.

С германской стороны реализация поручена Народному союзу Германии по уходу за военными могилами, координирующему проект по поручению федерального министерства иностранных дел. Германский исторический институт в Москве (институт Фонда им. Макса Вебера) проводит работы во всех архивах в сотрудничестве с российскими партнерами. Он же администрирует в базе данных в Германии найденные документы и данные по советским военнопленным, а также сообщает сведения о советских военнопленных. Мемориал концлагеря Флоссенбюрг по согласованию с Федеральным архивом Германии в рамках проекта курирует данные в интернет-базе Memorial Archives.

С российской стороны реализацией проекта занимается Управление Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Среди партнёров по проекту - Федеральное архивное агентство, Государственный военный архив и корпорация ЭЛАР. Последний занимается ведением российской интернет-базы данных ОБД "Мемориал", в рамках которой предоставляются данные и документы.

В годы Второй мировой войны более пяти миллионов советских солдат и офицеров попали в немецкий плен, более трех миллионов скончались в результате жутких условий содержания или были убиты.