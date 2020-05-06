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06.05.2020 17:08
Рубрика: В мире

Германия смягчает ограничения на социальные контакты

Текст: Константин Волков

В Германии жителям разрешили собираться вместе, но в количестве не более двух семей. Это одна из мер по смягчению изоляции, принятая в ходе видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель, сообщает 6 мая немецкое новостное агентство DPA.

Фото: EPA-EFE/KIM CHUL-SOO
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При этом окончательное решение о выборе карантинных мер остается за главами федеральных земель, поэтому не исключено, что ослабление изоляции в регионах Германии будет происходить с различной скоростью. В первую очередь сроки смягчения зависят от эпидемиологической обстановки в той или иной земле. Так, самая плохая ситуация по количеству инфицированных коронавирусом сложилась в Баварии, поэтому там были введены особенно жесткие меры карантина.

При этом некоторые специалисты критикуют немецкие власти всех уровней за хаотичность принимаемых решений.

По состоянию на 6 мая в Германии инфицировано коронавирусом 164 807 человек (плюс 947 человек за сутки), скончались 6 996 человек (плюс 165 за сутки). Выздоровели 137 400 (плюс 2300 за сутки).

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