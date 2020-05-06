Германия завершит несколько проектов по сотрудничеству в Киргизии

Германия сворачивает в Киргизии работу ряда проектов. По этому поводу посольство Федеративной Республики Германии (ФРГ) распространило специальное заявление.

"Решение о прекращении сотрудничества в целях развития основано на оценке того, что Киргизская Республика больше не относится к самым нуждающимся странам мира. Программы многих других федеральных министерств Германии по сотрудничеству с Киргизией не будут затронуты реформой федерального министерства по экономическому сотрудничеству (BMZ). Например, федеральное министерство иностранных дел Германии продолжает свою инициативу "Зеленая Центральная Азия". Также федеральные министерства по вопросам охраны окружающей среды, экономики, образования и внутренних дел продолжат совместную работу с Киргизской Республикой", - говорится в сообщении.

По информации посольства, для Киргизии это означает, что двусторонние программы технического и финансового сотрудничества будут последовательно завершаться в течение следующих нескольких лет. Главным образом этот процесс коснется проектов, реализуемых по линии министерства экономики.

В диппредставительстве также сообщили, что по данному процессу в течение 2020 года будут проведены дальнейшие консультации с правительством Киргизии. Ранее согласованные или текущие проекты будут завершены. Возможность дальнейшей связанной с кризисом поддержки в настоящее время рассматривается.

Вместе с тем правительство Федеративной Республики Германии заявило, что выделяет 500 тысяч евро в виде специальных средств для принятия мер по защите от коронавируса. Данные средства являются грантовыми и предоставляются федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию для технического сотрудничества.