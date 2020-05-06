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06.05.2020 02:00
Рубрика: В мире

Германские вирусологи рассказали о новых волнах коронавирусной инфекции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха предупредили о новых волнах распространения коронавируса. При этом по словам главы научной организации Лотара Вилера, система здравоохранения Германии к этому "хорошо подготовлена".

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"Врачи сейчас знают, как поступать с пациентами. Терапия будет показывать лучшие результаты", - со ссылкой на главу института пишет ТАСС.

По информации Вилера, в стране планируют увеличить количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус до 142 тысяч. Всего в Германии сделано около 2,4 миллионов лабораторных проверок. По данным ВОЗ, страна занимает пятое место в мире по числу заболевших - 163 тысячи 860 человек. Общее же число инфицированных пациентов в мире уже превысило 3,5 миллиона.

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