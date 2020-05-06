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06.05.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития рассказал об отсрочках по уплате налогов бизнесом

Текст: Игорь Зубков

Пострадавший бизнес получил отсрочки по уплате налогов и взносов в соцфонды на более чем 217 млрд рублей в рамках антикризисных мер, в дальнейшем по этим выплатам будет предоставлена рассрочка сроком на год, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента Владимира Путина.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Отсрочка коснулась 1,5 млн индивидуальных предпринимателей и малых и средних компаний из отраслей, официально отнесенных к пострадавшим (гостиничный бизнес, туризм, автоперевозки и так далее). В этих отраслях занято более 6 млн человек, из них 3,2 млн - в малом и среднем бизнесе.

"Организации, которым отсрочка не была предоставлена автоматически, имеют возможность получить ее в заявительном порядке, - сказал министр. - Единственным условием является снижение доходов на 10% или более". По оценке Минэкономразвития, такой мерой могут воспользоваться еще более 50 тысяч предприятий с мая по август, поскольку предоставление отсрочки связано с подачей деклараций.

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