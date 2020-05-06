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Рубрика: Общество

Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Тяжелые формы течения коронавируса чаще встречаются у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - подчеркнул Мурашко.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Эти наблюдения подтверждаются и международным опытом. Мужчины почти во всех странах чаще болеют коронавирусной инфекцией, чем женщины. Не исключено, что одним из ключевых факторов является курение.

Осложнения и летальные исходы у пациентов-мужчин в мире по состоянию на прошлую неделю наблюдаются примерно в 2,5 раза больше, чем у женщин.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал в интервью "Российской газете", что исход встречи с возбудителем и форма проявления инфекционного процесса определяется, с одной стороны, количеством попавшего в организм возбудителя (инфицирующая доза), а с другой - индивидуальными особенностями организма, его способностью противостоять инфекции.

"А здесь немаловажное значение имеют генетика (генетически детерминированный иммунный ответ), наличие хронических сопутствующих заболеваний и своевременность обращения за медицинской помощью. Патология сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем встречается как в пожилом возрасте, так и у молодых людей. А после 65 лет у большей части населения присутствуют две-три хронические патологии", - отметил Брико.

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