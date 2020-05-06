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Рубрика: Культура

Голландский триллер "Преследование" в России вышел онлайн

Текст: Валерий Кичин
В онлайн-кинотеатрах - редкий гость: весьма интересный фильм из Голландии. Сугубо жанровое кино, триллер для любителей острых ощущений, - "Преследование".
Фото: Предоставлено компанией VOЛЬGA Фото: Предоставлено компанией VOЛЬGA
Фото: Предоставлено компанией VOЛЬGA

Режиссер и автор сценария Людевейк Крейнс все начинает с устрашающей развязки, и то, что придется пережить герою, зритель знает с первых кадров. Это точный запев для триллера: теперь любой треснувший сучок мы будем воспринимать настороженно - как сигнал о близкой опасности.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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И сразу - к началу самой этой истории. Так начинался миллион похожих сюжетов: благонравное семейство грузит в машину вещички, собираясь на день рождения деда. Муж Ганс, жена Диана и две девочки - семейство мирное, но несколько нервное. Горожане часто бывают такими вечно взвинченными: их все раздражает - замешкавшаяся жена, зануда муж, некстати переключившийся светофор, плетущийся впереди белый минивэн. Этот минивэн и станет завязкой трагических событий: как случается на дорогах, герой обхамит водителя, покрутит пальцем у виска, а потом, снова встретившись с ним в придорожном кафе, схлестнется уже по-настоящему. Тот потребует извинений, а у отца семейства уже гуляют желваки…

Играющий Ганса артист Ерун Шпиценбергер - главный источник саспенса в фильме. Одним только взглядом он умеет выразить сложное состояние вконец затравленного, потерявшего берега человека, которому тень врага мерещится за каждым углом. Это целая симфония мгновенно сменяющих друг друга эмоций прирожденного истерика, в любой миг способного из мухи сделать неуправляемого слона. Здесь и зацепка, позволяющая этот чисто ситуационный триллер считать в какой-то мере психологическим.

Нервозность главного персонажа легко передается жене и дочкам. Семья опаздывает на торжество, а тут вдруг торможение из-за ерунды - какого-то чайника, который перегородил дорогу и теперь не собирается отступать. Чайнику нужны извинения.

Далее слон из мухи надувается быстро и неотвратимо. Оппонент оказывается хорошо вооружен, как против вирусной атаки, спецкостюмом и распылителем для ядовитого вещества. Начинается сущий террор. Он напомнит похожую ситуацию в давнем фильме молодого Стивена Спилберга "Дуэль", где героя тоже преследовал таинственный грузовик с невидимым водителем, доводя и его и зрителей до состояния нервного срыва. Там этот грузовик был явлением почти мистическим - рутинный, каждому знакомый быт становился пространством, где гуляет сам рок. В "Преследовании" тоже есть контраст солнечных мирных городков и автострад - и чего-то зловещего, что зависло в воздухе.

Но здесь преследователь имеет лицо. Это высокий мрачный человек, отдаленно напоминающий создание Франкенштейна в облике Бориса Карлоффа. Вилем де Вольф играет помесь психа с фанатиком, упертым на идее справедливого возмездия. Так как задуманное им возмездие категорически неадекватно проступку, все происходящее воспринимаешь не как нравственный урок, а как клиническую картину, где психически нездоровы решительно все участники. В чем, безусловно, тоже есть свой актуальный смысл.

Фото: kinopoisk.ru
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Столкновение ничего не подозревающего семейства с не знающей жалости жестокостью вызывает в памяти аналогичное состояние в другом классическом фильме - "Забавные игры" Микаэля Ханеке, два подонка берут в плен и глумятся над приехавшей на дачу мирной семьей. И там, и там потрясает контраст нашей цивилизации, которая казалась такой комфортной и безопасной, с дикой беспощадностью чего-то враждебного человеческой природе, но существующего среди нас совсем близко.

Картина держит в запредельном напряжении так долго и умело, что, замирая и вздрагивая, невольно восхищаешься "красотой игры". Но ближе к финалу она обидным образом срывается. Так часто бывает в хорошо придуманных, но недодуманных триллерах-хоррорах: авторы тоже начинают спешить и нервничать, и у них уже не хватает сил продумать поведение своих героев на ими же изобретенных поворотах сюжета так, чтобы сохранить психологическую достоверность до конца. И старушка мать, которая только что была на грани смерти, почти безмятежно подвергает язвы сына омовению, и выживший из ума папа вообще не реагирует на происходящее, и чувство опасности куда-то исчезает, хотя вооруженный враг, по идее, где-то рядом. Кроме того, финал картины не совсем совпадает с предложенной на ее старте развязкой - можно предположить, что автор вдруг решил перевести сюжет в ранг поучительной притчи. Такой кавардак несколько сбивает очень сильное, повторяю, впечатление от пережитого, напоминая о том, что все это, вполне реальное и тем потрясающее, - не более чем кино, которое авторы не придумали, как завершить.

И тем не менее фильм стоит посмотреть: даже фальшивая нота в финале не может испортить эту актуальную песню о зле, которое всегда таится и в нас самих, и совсем рядом.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

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