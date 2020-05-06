Грузия поблагодарила Украину за отказ назначить Саакашвили вице-премьером

Вице-спикер грузинского парламента Мамука Мдинарадзе поблагодарил Верховную раду Украины за то, что они не стали рассматривать кандидатуру экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ украинского правительства. Об этом Мдинарадзе заявил на брифинге 6 мая.

"Хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части, большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение кандидатуры Саакашвили на должность, о которой шла речь, не произошло. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране", - отметил он.

Прошедшая в конце апреля информация о том, что Саакашвили может стать вице-премьером украинского правительства, вызвала протесты в Тбилиси, поскольку в Грузии бывший президент должен предстать перед судом по ряду обвинений, в числе которых убийство и причинение телесного вреда.

Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что назначение Саакашвили на пост вице-премьера испортит отношения между Тбилиси и Киевом, а премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отозвать для консультаций посла Грузии на Украине, если такое произойдет.