Ярошик: Газзаев и сейчас мог бы спокойно тренировать

Экс-лидер ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "РГ" рассказал о работе с Валерием Газзаевым, характере Вагнер Лава и возобновлении чешского чемпионата.

О Москве и ЦСКА

- В последний раз был в Москве в январе - проходил тренерские курсы. Жаль, что погода не позволила погулять по городу, но я все равно приехал не для этого. Успел сходить на хоккейный и баскетбольный ЦСКА. Остальное время посвятил учебе. Общаюсь ли с кем-то из бывших партнеров по ЦСКА? Сейчас нет. Но иногда переписываемся с Рахимичем. При этом я слежу за матчами армейцев, когда это возможно.

О бразильцах в ЦСКА

- Были ли они отдельной бандой? Я бы так не сказал. Просто они между собой часто общались. Это нормально. То же самое можно сказать об игроках из стран бывшей Югославии. Они тянулись друг к другу, потому что у них схожий менталитет, языки похожи. У нас в ЦСКА было много бразильцев, но они все приносили пользу. Взять того же Вагнера. Да, порой он опаздывал на тренировки, но нечасто. Он был веселым парнем, но на поле всегда хотел забить, становился серьезным. На какие-то причуды таких игроков можно порой закрыть глаза. Однако таких футболистов не должно быть много в команде. Их и не бывает, потому что мастеров подобного уровня как Вагнер, Карвальо - их мало.

О Валерии Газзаеве

- Помню, что даже будучи наставником ЦСКА, он переживал за родную "Аланию". Он очень сильный и требовательный тренер. Валерий Георгиевич любил давать игрокам нагрузки на сборах, приходилось много бегать. Зато во время сезона ты чувствовал себя очень хорошо физически. Газзаев бывал иногда жестким, но справедливым, мог и пошутить с футболистами. Думаю, он и сейчас мог спокойно тренировать. У него столько опыта, он везде был успешен.

О ситуации в Чехии

- Никто не ожидал, что такое возможно. Но когда мы слышали новости из Италии, Испании, США, то начали понимать: это может ударить и по нам. Все немножко боялись. Конечно, неприятно сидеть дома 1,5-2 месяца. Хотя сейчас ситуация изменилась. У нас ведь карантин ввели раньше, чем в той же России. Чехия - маленькая страна, мы сумели быстро принять меры. Если еще пару недель назад нам нельзя было выходить на улицу, видеться с друзьями - то теперь этих ограничений уже нет. Можно заниматься спортом, встречаться небольшими группами. При этом рестораны и кинотеатры все еще закрыты.

О возобновлении чемпионата Чехии

- В прессе пишут, что чемпионат возобновится 25 мая. Но он может начаться на неделю раньше, если клубы между собой договорятся. Думаю, первый месяц зрителей не будут пускать на трибуны. Надеюсь, по чуть-чуть это ограничение снимут.