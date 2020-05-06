Инициатор карантина в Британии ушел в отставку из-за встреч с любовницей

Советник правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией Нил Фергюсон ушел в отставку после того, как нарушил правила социального дистанцирования, за внедрение которых выступал, пишет британское издание The Daily Telegraph.

Нил Фергюсон, 52-летний профессор математики из Имперского колледжа Лондона, автор математической модели распространения коронавируса, убедил премьер-министра Соединенного королевства Бориса Джонсона в необходимости введения карантинных мер, чтобы избежать большого количества заболевших. Позднее профессор сам заболел коронавирусом, но вскоре выздоровел.

Как стало известно, в то время, как сам Фергюсон уже переболел, и требовал от британцев соблюдения изоляционных мер, к нему самому приходила в гости его любовница, живущая в свободном браке.

Как заявил ученый, он был уверен, что у его есть иммунитет, поскольку он уже переболел. Однако Фергюсон признал свою вину и подал в отставку после того, как встречи стали достоянием гласности.

"Я признаю, что совершил ошибку и осуществил ряд неправильных действий. В связи с этим я подаю в отставку. Социальное дистанцирование необходимо", - отметил профессор.