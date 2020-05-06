Исследования не выявили передачу коронавируса от пассажира к пассажиру в полете

Эксперты международной организации отслеживали контакты 1100 пассажиров в период с января по март 2020 года, у которых были подтверждены случаи COVID-19. Вторичной передачи инфекции среди более чем 100 000 пассажиров, летевших теми же рейсами, что и зараженные пассажиры, выявлено не было.

По данным IATA, были зафиксированы только случаи предполагаемой передачи COVID-19 в полете от пассажиров членам экипажа и между членами экипажа.

"Неофициальный опрос IATA 18 крупных авиакомпаний, проведенный в течение января-марта 2020 года выявил только три эпизода предполагаемой передачи COVID-19 в полете, все от пассажиров к экипажу. Еще четыре эпизода представляли собой сообщения о явной передаче информации от пилота к пилоту, которая могла происходить как в полете, так до или после него. Случаев предполагаемой передачи инфекции от пассажира к пассажиру не было", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, низкая вероятность передачи вируса в полете связана с тем, что пассажирские кресла в салоне самолета располагаются в одном направлении не лицом к лицу. Пассажиры остаются на своем месте после рассадки в течение всего полета, за исключением случаев посещения туалета. К тому же спинки сидений обеспечивают физические барьеры между пассажирами.

Снижению рисков способствуют также характеристики воздушного потока в самолете. Воздух движется от потолка до пола, воздух постоянно обновляется, так как постоянно происходит забор и выброс воздуха извне. Кроме того, загрязнение подаваемого воздуха надежно предотвращается благодаря наличию фильтров HEPA.

При этом, как отметили в IATA, на борту самолета необходимо носить маски. А вот освобождать среднее кресло в ряду из трех кресел чтобы снизить риски заражения нецелесообразно.

Призывы к мерам социальной дистанцированности на самолетах коренным образом изменили бы экономику авиации, сократив максимальный коэффициент загрузки до 62%. А это значительно ниже среднего по отрасли коэффициента безубыточности загрузки в 77%, отметили в IATA.