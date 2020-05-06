Из-за COVID-19 к 2025 году от туберкулеза могут умереть до 9 млн человек

Как отмечается в исследовании, подготовленном для ООН британским Имперским колледжем и Институтом Джона Хопкинса (США), в ближайшие пять лет серьезно - на 12 процентов - увеличится число ежегодно выявляемых новых случаев заболеваия туберкулезом, смертность вырастет на 18 процентов. Это значит, что к 2025 году эта легочная болезнь будет обнаружена дополнительно у 6,3 миллиона человек (при том, что и так каждый год заболевает 10 миллионов человек), а вместо 7,5 миллиона летальных исходов (по статистике, ежегодно от туберкулеза в мире умирает 1,5 миллиона человек) будет зарегистрировано почти 9 миллионов (плюс 1,4 миллиона).

По словам доктора Сувананда Саху, по этому пессимистичному сценарию ситуация с туберкулезом будет отброшена до показателей 5-8-летней давности. Как отметила исполнительный директор инициативы ООН "Остановить туберкулез" Лючица Дициу, "люди уже массово умирают", а из-за введенных ограничений болезнь остается невыявленной еще у тысяч людей, которые теперь не получат вовремя необходимого лечения. "Я просто в ярости из-за неспособности контролировать то, что мы делаем", - заявила она.

По словам экспертов, вакцин против этого заболевания легких нет, поэтому ранняя диагностика кране важна для спасения жизней.