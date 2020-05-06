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Рубрика: В мире

Из-за коронавируса на Кубе изменили программу празднования 75-летия Победы

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, сохраняющихся на Кубе ограничений, в запланированную представительством "Россотрудничества" и Посольства России в Гаване программу праздничных мероприятий по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришлось внести изменения. Об этом "РГ" сообщил глава представительства "Россотрудничества" на Кубе Марат Каримов.
Фото: AFP/ADALBERTO ROQUE Фото: AFP/ADALBERTO ROQUE
Фото: AFP/ADALBERTO ROQUE

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось внести изменения в запланированную программу празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Кубе. Массовые мероприятия (выставки, концерты и спортивные соревнования) перенесены на более позднее время, когда будут сняты ограничительные меры", - отметил Каримов. При этом он сообщил, что "некоторые мероприятия представительству "Россотрудничества" и российскому посольству все же удалось провести до начала действия мер самоизоляции", в числе которых конкурс детского рисунка "Российские и кубинские школьники рисуют мир", а также фотовыставка "Женское лицо Победы".

Фото: Сергей Новиков
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Тем не менее, по словам главы представительства, "была подготовлена новая программа, которая позволит отметить эту памятную дату на Острове Свободы".

"В онлайн режиме пройдет акция "Бессмертный Полк". В ней примут участие наши соотечественники и семьи сотрудников представительств, работающих на Кубе", - отметили в представительстве "Россотрудничества". При этом непосредственно 9 мая "запланирована торжественная церемония у мемориала советского воина-интернационалиста в Гаване, где главы посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, а также представители Революционных вооруженных сил Кубы возложат венки". На территории российского посольства в Гаване также состоится акция "Сад памяти", в рамках которой в память о погибших на фронтах сражений будут высажены деревья.

В "Россотрудничестве" сообщили, что "благодаря личной помощи Карена Шахназарова удалось организовать трансляцию цикла фильмов о Великой Отечественной войне киноконцерна "Мосфильм" по центральному кубинскому телевидению".

"Кубинским зрителям покажем известную классику советского кинематографа "Они сражались за Родину" и "Летят журавли", а также российские фильмы "Звезда", "Белый тигр" и "Дорога на Берлин", - рассказал Каримов.

"Представительство совместно со школой при посольстве организовали конкурсы детей "Открытка Ветерану" и "Свеча Памяти". В российской школе обучаются не только дети из России и с Кубы, но и ребята из Белоруссии, Казахстана, Монголии, которые активно включились в эту работу", - сообщил дипломат.

Фото: AFP/YAMIL LAGE
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Говоря о значимости Дня Победы для далекой Кубы, представитель "Россотрудничества" подчеркнул, что "кубинский народ с большим уважением и благодарностью относится ко вкладу советского народа в борьбе с фашистской чумой".

"Куба входила в состав антигитлеровской коалиции и, насколько могла, сражалась с гитлеровцами. По данным военных историков Острова, от двух до трех тысяч кубинцев-добровольцев воевали с нацистами в составе союзных войск на европейских фронтах. А на самой Кубе малочисленные противолодочные катера охотились за гитлеровскими субмаринами. Солидарность с борьбой против фашисткой Германии сотни тысяч кубинцев выражали по-разному. Так, были созданы комитеты помощи сражающемуся с захватчиком советскому народу. Десятки тысяч кубинцев собирали деньги, одежду, сахар, табак, продукты и отправляли в далекий и тогда еще малоизвестный им СССР. Это движение было добровольным и массовым", - заявил Каримов.

По словам дипломата, сейчас кубинцы знают больше о нашей стране и подвигах солдат Красной Армии.

"Это произошло после кубинской революции, когда советские специалисты и военные советники приехали на остров. Многие из них были ветеранами войны и работниками тыла и на примере своих жизненных историй прививали уважение к нашей общей Победе над нацизмом. При этом, большое влияние оказали и литература и кинематограф. К тому же, многие кубинцы, обучаясь в нашей стране, прочувствовали всю важность этого события для миллионов семей нашей страны", - подчеркнул Каримов и также добавил, что "наши соотечественники, которые проживают на Кубе, стараются сохранить эту память у молодого поколения кубинских граждан".

"День Победы над фашизмом для кубинцев остается важной датой, которую каждый год вспоминают и отмечают памятными мероприятиями", - резюмировал представитель "Россотрудничества".

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