Из-за коронавируса на Кубе изменили программу празднования 75-летия Победы

Из-за пандемии коронавируса и, как следствие, сохраняющихся на Кубе ограничений, в запланированную представительством "Россотрудничества" и Посольства России в Гаване программу праздничных мероприятий по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пришлось внести изменения. Об этом "РГ" сообщил глава представительства "Россотрудничества" на Кубе Марат Каримов.

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось внести изменения в запланированную программу празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Кубе. Массовые мероприятия (выставки, концерты и спортивные соревнования) перенесены на более позднее время, когда будут сняты ограничительные меры", - отметил Каримов. При этом он сообщил, что "некоторые мероприятия представительству "Россотрудничества" и российскому посольству все же удалось провести до начала действия мер самоизоляции", в числе которых конкурс детского рисунка "Российские и кубинские школьники рисуют мир", а также фотовыставка "Женское лицо Победы".

Тем не менее, по словам главы представительства, "была подготовлена новая программа, которая позволит отметить эту памятную дату на Острове Свободы".

"В онлайн режиме пройдет акция "Бессмертный Полк". В ней примут участие наши соотечественники и семьи сотрудников представительств, работающих на Кубе", - отметили в представительстве "Россотрудничества". При этом непосредственно 9 мая "запланирована торжественная церемония у мемориала советского воина-интернационалиста в Гаване, где главы посольств России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана, а также представители Революционных вооруженных сил Кубы возложат венки". На территории российского посольства в Гаване также состоится акция "Сад памяти", в рамках которой в память о погибших на фронтах сражений будут высажены деревья.

В "Россотрудничестве" сообщили, что "благодаря личной помощи Карена Шахназарова удалось организовать трансляцию цикла фильмов о Великой Отечественной войне киноконцерна "Мосфильм" по центральному кубинскому телевидению".

"Кубинским зрителям покажем известную классику советского кинематографа "Они сражались за Родину" и "Летят журавли", а также российские фильмы "Звезда", "Белый тигр" и "Дорога на Берлин", - рассказал Каримов.

"Представительство совместно со школой при посольстве организовали конкурсы детей "Открытка Ветерану" и "Свеча Памяти". В российской школе обучаются не только дети из России и с Кубы, но и ребята из Белоруссии, Казахстана, Монголии, которые активно включились в эту работу", - сообщил дипломат.

Говоря о значимости Дня Победы для далекой Кубы, представитель "Россотрудничества" подчеркнул, что "кубинский народ с большим уважением и благодарностью относится ко вкладу советского народа в борьбе с фашистской чумой".

"Куба входила в состав антигитлеровской коалиции и, насколько могла, сражалась с гитлеровцами. По данным военных историков Острова, от двух до трех тысяч кубинцев-добровольцев воевали с нацистами в составе союзных войск на европейских фронтах. А на самой Кубе малочисленные противолодочные катера охотились за гитлеровскими субмаринами. Солидарность с борьбой против фашисткой Германии сотни тысяч кубинцев выражали по-разному. Так, были созданы комитеты помощи сражающемуся с захватчиком советскому народу. Десятки тысяч кубинцев собирали деньги, одежду, сахар, табак, продукты и отправляли в далекий и тогда еще малоизвестный им СССР. Это движение было добровольным и массовым", - заявил Каримов.

По словам дипломата, сейчас кубинцы знают больше о нашей стране и подвигах солдат Красной Армии.

"Это произошло после кубинской революции, когда советские специалисты и военные советники приехали на остров. Многие из них были ветеранами войны и работниками тыла и на примере своих жизненных историй прививали уважение к нашей общей Победе над нацизмом. При этом, большое влияние оказали и литература и кинематограф. К тому же, многие кубинцы, обучаясь в нашей стране, прочувствовали всю важность этого события для миллионов семей нашей страны", - подчеркнул Каримов и также добавил, что "наши соотечественники, которые проживают на Кубе, стараются сохранить эту память у молодого поколения кубинских граждан".

"День Победы над фашизмом для кубинцев остается важной датой, которую каждый год вспоминают и отмечают памятными мероприятиями", - резюмировал представитель "Россотрудничества".