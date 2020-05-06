Со 2 мая испанцам наконец разрешили выйти из своих домов и подышать свежим воздухом. Но чтобы на улице не образовались толпы людей и не повысился риск заражения коронавирусом, министерство здравоохранения королевства установило график, когда, чем и кому можно заниматься.

Так, гулять и заниматься спортом разрешено взрослым (от 14 до 70 лет) в период с 6 до 10 утра и с 8 до 11 вечера. Время для прогулок лиц старше 70 лет, а также нуждающихся в сопровождении установлено с 10 до 12 и с 19 до 20. Часы с 12 до 19 отведены для детей до 14 лет. Эти правила действуют только для городов с населением свыше 5 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Сальвадора Ильи, запрещено отходить от дома более чем на километр, а также общаться с другими людьми на улице (исключение сделано для живущих вместе взрослых). Зато разрешено заниматься любым видом спорта при соблюдении безопасной дистанции (как минимум 1,5 метра, но рекомендуется увеличить ее до 2 метров). При этом можно использовать велосипед и роликовые коньки, а вот моторизированные средства пока остаются под запретом.

Разрешение выходить на улицу для испанцев всех возрастов несколько ограничило возможности детей. С прошлого воскресенья они могли гулять в течение часа в период с 9 утра до 9 вечера, теперь для этого вместо 12 часов у них осталось только 7. Их по-прежнему обязан сопровождать взрослый, который должен следить не более чем за тремя детьми.

Эксперты обратили внимание, что нет никакой возможности проконтролировать, насколько строго испанцы будут соблюдать установленный график. За явные нарушения полиция будет выписывать штрафы, но в остальном это остается на совести граждан.

Как отметил со своей стороны глава координационного центра по предупреждению вреда для здоровья и чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон, соблюдение установленного минздравом графика поможет "уменьшить риск инфицирования для наиболее уязвимых групп". По его данным, на сегодня в Испании зарегистрировано 215 тысяч случаев заражения COVID-19, более 24 тысяч человек скончались.

Между тем

Власти Италии с 4 мая ослабили меры по самоизоляции населения, но далеко не все жители Апеннин довольны тем, как на практике происходит выход из локдауна. Более 4 миллионов итальянцев вышли на работу. Чтобы доехать до офиса, им предстоит заново научиться пользоваться общественным транспортом, работа которого была коренным образом пересмотрена. По новым правилам в метро, автобусах и троллейбусах, где установлены дозаторы с дезинфицирующим гелем, должно одновременно находиться не более 50 процентов пассажиров в масках. Пока непонятно, как власти будут бороться с неминуемой толчеей, ведь в крупных городах нет объективной возможности увеличить количество единиц транспорта. Пока единственной реальной альтернативой власти считают велосипеды и другие двухколесные средства передвижения.

Ситуация усугубляется также тем, что несмотря на переход к так называемой "второй стадии", внушительная доля населения, преимущественно женщины, вынуждены по-прежнему сочетать удаленную работу с заботой о детях и домашними обязанностями. "На наши хрупкие плечи свалилось слишком тяжелая ноша. Мы не можем одновременно отвечать на телефонные звонки по работе, писать многостраничные отчеты, делать уроки с детьми и готовить обед. Обстановка в доме с каждым днем становиться все более турбулентной. Ничем хорошим эта самоизоляция не закончится", - поделилась своими переживаниями с "РГ" римлянка Федерика, сетуя на, что школы в лучшем случае откроются в сентябре.

Подготовила Нива Миракян, Рим