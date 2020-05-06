Как выбрать ноутбук до 50 тысяч рублей

Покупка ноутбука, как и любого компьютера - дело довольно хлопотное. Прежде всего нужно определиться с типом ноутбука, для каких целей он будет использоваться. Взять модель подороже, или наоборот, сэкономить? Если да, то на чем? На какие основные параметры ноутбука следует обратить внимание, чтобы он радовал вас достаточно долго.

Какие типы ноутбуков существуют?

Из всего три. Это настольные, трансформеры и ультрабуки.

Чем характеризуются каждые из них?

Настольные ноутбуки характеризуются большим экраном и довольно внушительным весом. В этой категории можно выделить как недорогие модели, так и мощные игровые ноутбуки. В ноутбуках-трансформерах производители соревнуются, кто лучше скрестит планшет и обычный ноутбук с разной степенью удачности. Ультрабуки же характеризуются небольшим весом и минимальной толщиной - чаще всего вес таких "малюток" чуть больше одного килограмма.

Ноутбуки от 15 до 30 тысяч рублей

Процессор: в такой ценовой категории производители ставят Pentium, но можно встретить и IntelCore i3. Еще встречаются варианты на AMD Ryzen 3. Лучше выбирать между двумя последними вариантами.

Оперативная память: встречаются варианты на 4, 6 и даже 8 ГБ. Разумеется, ни о каких 16 ГБ в такой ценовой категории речи и не идет.

Экран. Чаще всего встречаются модели с диагоналями 14 и 15 дюймов. Оптимальное разрешение в данном случае - 1920х1080 пикселей. 1366х768 точек в 2020 году даже не стоит рассматривать к покупке.

Графика. Обычно, такие ноутбуки поставляются со встроенной графикой вроде AMD Radeon Vega 3 или Intel UHD Graphics. Какой вариант выбрать - зависит только от ваших предпочтений между этими двумя компаниями.

Выбор "РГ" в категории до 30 тысяч рублей: Lenovo IdeaPad L340-15 API. Эта модель работает на процессоре AMD Ryzen 3, обладает 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ. В угоду экономии в Lenovo решили не ставить там Windows, но если для вас это не критично, то это неплохой вариант за небольшие деньги.

Ноутбуки от 30 до 50 тысяч рублей

Процессор: в этой ценовой категории можно встретить абсолютно любые процессоры начиная с Intel Core i3 и заканчивая i7. Есть из чего выбрать и фанатам AMD - AND Ryzen 3. 5 или 7.

Оперативная память: Стандартом этой категории является 8 ГБ, но можно найти и 12, и даже 16 ГБ.

Экран: увы, но разрешение здесь, также, как и в предыдущей категории будет только FHD - 1920х1080.

Графика: можно "встретить" AMD Radeon Vega 10 или Nvidia GTX 1050. Такие видеокарты вполне "потянут" игрушки на средних или высоких настройках и справятся с обработкой видео. Но чаще всего в вариантах с Windows используется дискретная графика Nvidia GeForce MX250.

Выбор "РГ" в категории до 50 тысяч рублей: ASUS M570. Это игровой ноутбук с очень неплохими характеристиками. В качестве процессора выступает AMD Ryzen 5, у него 8 ГБ оперативной памяти, разрешение экрана 1920 х 1080 пикселей. Емкость SSD накопителя - 512 ГБ. Как и в случае с Lenovo, за "начинку" придется расплатиться отсутствием операционной системы Windows.

Выбирая ноутбук до 50 тысяч рублей, необходимо учитывать несколько параметров. Во-первых, вам придется чем-то пожертвовать - либо производительностью, либо отсутствием операционной системы Windows. В таком случае лучше выбрать "меньшее зло", а именно отсутствие ОС. Потому что попросить установить кого-то систему или сделать это по инструкции самому гораздо проще, нежели раскручивать ноутбук, чтобы добавить в него оперативной памяти или новый SSD-диск. Кроме того, не все производители позволяют это делать.