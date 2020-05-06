Как выбрать ноутбук до 50 тысяч рублей

Какие типы ноутбуков существуют?
Из всего три. Это настольные, трансформеры и ультрабуки.
Чем характеризуются каждые из них?
Настольные ноутбуки характеризуются большим экраном и довольно внушительным весом. В этой категории можно выделить как недорогие модели, так и мощные игровые ноутбуки. В ноутбуках-трансформерах производители соревнуются, кто лучше скрестит планшет и обычный ноутбук с разной степенью удачности. Ультрабуки же характеризуются небольшим весом и минимальной толщиной - чаще всего вес таких "малюток" чуть больше одного килограмма.
Ноутбуки от 15 до 30 тысяч рублей
Процессор: в такой ценовой категории производители ставят Pentium, но можно встретить и IntelCore i3. Еще встречаются варианты на AMD Ryzen 3. Лучше выбирать между двумя последними вариантами.
Оперативная память: встречаются варианты на 4, 6 и даже 8 ГБ. Разумеется, ни о каких 16 ГБ в такой ценовой категории речи и не идет.
Экран. Чаще всего встречаются модели с диагоналями 14 и 15 дюймов. Оптимальное разрешение в данном случае - 1920х1080 пикселей. 1366х768 точек в 2020 году даже не стоит рассматривать к покупке.
Графика. Обычно, такие ноутбуки поставляются со встроенной графикой вроде AMD Radeon Vega 3 или Intel UHD Graphics. Какой вариант выбрать - зависит только от ваших предпочтений между этими двумя компаниями.
Выбор "РГ" в категории до 30 тысяч рублей: Lenovo IdeaPad L340-15 API. Эта модель работает на процессоре AMD Ryzen 3, обладает 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ. В угоду экономии в Lenovo решили не ставить там Windows, но если для вас это не критично, то это неплохой вариант за небольшие деньги.
Ноутбуки от 30 до 50 тысяч рублей
Процессор: в этой ценовой категории можно встретить абсолютно любые процессоры начиная с Intel Core i3 и заканчивая i7. Есть из чего выбрать и фанатам AMD - AND Ryzen 3. 5 или 7.
Оперативная память: Стандартом этой категории является 8 ГБ, но можно найти и 12, и даже 16 ГБ.
Экран: увы, но разрешение здесь, также, как и в предыдущей категории будет только FHD - 1920х1080.
Графика: можно "встретить" AMD Radeon Vega 10 или Nvidia GTX 1050. Такие видеокарты вполне "потянут" игрушки на средних или высоких настройках и справятся с обработкой видео. Но чаще всего в вариантах с Windows используется дискретная графика Nvidia GeForce MX250.
Выбор "РГ" в категории до 50 тысяч рублей: ASUS M570. Это игровой ноутбук с очень неплохими характеристиками. В качестве процессора выступает AMD Ryzen 5, у него 8 ГБ оперативной памяти, разрешение экрана 1920 х 1080 пикселей. Емкость SSD накопителя - 512 ГБ. Как и в случае с Lenovo, за "начинку" придется расплатиться отсутствием операционной системы Windows.
Выбирая ноутбук до 50 тысяч рублей, необходимо учитывать несколько параметров. Во-первых, вам придется чем-то пожертвовать - либо производительностью, либо отсутствием операционной системы Windows. В таком случае лучше выбрать "меньшее зло", а именно отсутствие ОС. Потому что попросить установить кого-то систему или сделать это по инструкции самому гораздо проще, нежели раскручивать ноутбук, чтобы добавить в него оперативной памяти или новый SSD-диск. Кроме того, не все производители позволяют это делать.