Коронавирус безжалостен. "Но когда уходят уже знакомые и близкие, это, признаться, совсем другое ощущение...", - говорит академик Лев Зеленый.

Таким знакомым и близким был для нас академик Евгений Микрин. Генеральный конструктор пилотируемых программ России, генеральный конструктор - первый заместитель генерального директора РКК "Энергия".

В середине апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил: у Евгения Микрина обнаружили коронавирус. Тогда сообщалось, что Микрин находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет. "Общался с Евгением Анатольевичем по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления", - это слова Рогозина. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Госпитализация. На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь...

Говорят, у каждого человека есть своя звезда, которая зажигается в момент его рождения и покидает небеса в минуты его смерти. У Евгения Микрина была не только звезда - целая Вселенная. Его, Микрина, космос.

Всю свою жизнь академик Микрин посвятил развитию космической отрасли. Он разрабатывал системы управления сложнейшей космической техникой. А если проще: создавал "мозги" для орбитальных кораблей, станций и спутников, наделяя их мощным интеллектом. Когда-то потрясающие возможности таких систем наглядно продемонстрировал корабль "Буран": полностью "на автомате" он приземлился с отклонением от осевой линии всего три метра! Это была сенсация.

Так вот Евгений Анатольевич руководил и непосредственно участвовал в создании программного обеспечения для управления двигательной установкой "Энергии-Бурана". А потом были системы управления модулями МКС и различными аппаратами, цифровые системы для кораблей "Прогресс М-М" и "Союз ТМА-М", приборы и системы для европейского транспортника ATV, модернизация бортового комплекса управления "Прогрессов МС" и "Союзов МС"... И многое-многое другое.

Именно благодаря Микрину наши космические корабли стали летать до орбиты не двое суток, а всего за шесть часов. Вместо 30 витков - всего за четыре. Когда в марте 2013 года пилотируемый "Союз ТМА-08М" впервые добрался до МКС по короткой схеме, это стало настоящим технологическим прорывом.

Но ученый мечтал летать еще быстрее. И 25 апреля с.г. грузовой "Прогресс МС-14" преодолел путь до станции за рекордные 3 часа 20 минут. Лишь на три минуты дольше, чем на электричке из Москвы в Калугу! Совсем скоро так полетят и экипажи.

Евгений Анатольевич входил в Совет РАН по космосу: представлял в академии ракетно-космическую промышленность. Кто-то очень точно заметил: Микрин - академик, но не теоретик, поскольку все свои проекты он вел за руку от голой идеи до вывода на орбиту и дальше не бросал. Как сказал президент РАН Александр Сергеев, фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом.

Микрин был настоящим профессионалом. Был хладнокровен и предельно точен во всем, что касалось техники. А еще он был очень обязательным человеком. "Я не знаю ни одного случая, когда ему нужно было о чем-то напоминать. Если вы с ним договорились, то можно быть уверенным, что он все сделает точно в срок" - заметил в интервью "Научной России" вице-президент РАН академик Владимир Фортов. Черта характера, которая говорит о многом.

Общаться с Евгением Анатольевичем было очень легко. Он всегда спокойно, доброжелательно отвечал на любые вопросы: острые, неудобные, даже дилетантские. Самое сложное объяснял просто и доступно. От него можно было узнать много нового из истории космонавтики, о современном ее состоянии, чем занимаются космонавты и астронавты, конструкторы и строители орбитальных и межпланетных аппаратов.

А как он рассказывал о математике! Ведь у него был не только диплом инженера-механика МВТУ им. Баумана, но и инженера-математика, который он получил в МИЭМ.

Академик Микрин вел знаменитые Королевские чтения в Бауманке, собирающие всегда огромное количество участников. Помню, журналисты, как всегда, стали доставать Евгения Анатольевича вопросами про пилотируемые полеты на Марс. "Пока не планируются, - отвечал он. - Перед такими полетами должны состояться полеты на Луну, которые указаны в российских космических программных документах".

А еще, рассказывают, он любил говорить: "Ты обязан делать то, что нужно. Дальше - как будет". Евгений Анатольевич ушел в расцвете творческих сил - ему было всего 64. У него были огромные планы, которые теперь будут осуществлять другие. Его соратники и ученики.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерального конструктора РКК "Энергия", академика РАН Евгения Микрина. Глава государства отметил, что Микрин внес неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической отрасли и в реализацию национальной космической программы.