Котяков напомнил, как оформляется маткапил в беззаявительном порядке

Более 66 тысяч российских семей получили материнский капитал в проактивном режиме, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Начиная с 15 апреля, мы полностью перешли на беззаявительный принцип оформления материнского капитала. На текущую дату мы предоставили сертификат более 66 тысячам семей", - сказал Котяков на совещании с президентом России, посвященном реализации мер поддержки в экономике и социальной сфере.

Министр также пояснил, что материнский капитал теперь оформляется автоматически на основании сведений о рождение детей, которые предоставляют органы ЗАГС. Сертификат вместе с уведомлением направляется родителям.

С 2020 года материнский капитал выдается на первого ребенка, его размер составляет 466617 рублей. При рождении второго и последующего ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей, и сумма сертификата увеличится до 616617 рублей.