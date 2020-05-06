Котяков рассказал, сколько человек получают максимальное пособие по безработице

За два месяца в качестве безработных зарегистрированы 735 тысяч россиян, всего в центрах занятости числятся 1 миллион 243 тысячи человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в среду, 6 мая, на совещании у президента. Он также напомнил, что граждане, оставшиеся без работы после 1 марта, смогут получать максимальное пособие, которое с 30 марта составляет 12130 рублей.

"Сегодня максимальное пособие по безработице получают 208 тысяч человек. Таких пособий назначено на общую сумму 1,8 млрд рублей", - сказал Котяков.

Министр также отметил, что с 9 апреля введен временный упрощенный порядок регистрации безработных. Подать заявление о постановке на учет в центр занятости теперь можно дистанционно через портал госуслуг или на сайте "Работа в России", там же граждане могут оставить свое резюме для дальнейшего трудоустройства. Предоставлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении и справки о среднемесячном заработке у предыдущего работодателя не требуется.

"Понятно, что в период ограничений получить эти документы достаточно сложно. Поэтому мы собираем необходимую информацию о безработном без его участия: сведения поступают в центр занятости из Пенсионного фонда. Также мы завершаем настройку межведомственного взаимодействия с МВД и органами ЗАГС", - подытожил Котяков.