Котяков: Все больничные по карантину для работающих пенсионеров оплачены

Почти полтора миллиона больничных по карантину оформлено гражданам старше 65 лет в апреле, общая сумма выплат по ним составила 16 млрд рублей, рассказал в среду, 6 мая, министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина.

"Для обеспечения самоизоляции людей старшего возраста был введен дистанционный порядок оформления больничных для работающих граждан старше 65 лет. Такие листы временной нетрудоспособности оформлялись дважды, по две недели каждый раз, всего было выдано 1 млн 493 тыс больничных", - сообщил министр.

Котяков также отметил, что граждане получали оплату больничного, не дожидаясь его закрытия, на основании сведений, которые работодатели передавали в Фонд социального страхования.