Доктора нашли новый способ лечения ожирения печени

Синтетические и натуральные заменители сахара могут спасти печень от ожирения. Об этом пишет журнал Medical Xpress.

Почти 19 процентов детей, которые любят есть сладости, страдают ожирением. Сопутствующая ему болезнь - ожирение печени поражает каждого десятого ребенка, и в дальнейшем может привести к циррозу и раку печени. Однако влияние на орган подсластителей ранее до конца изучено не было.

Автор нового исследования доктор Рохит Кохли изучил действие двух некалорийных подсластителей - сукралозы и экстракта стевии. Оба доступны и широко применяются при изготовлении напитков и сладостей, не содержащих сахара.

- Мы заинтересовались этими двумя соединениями, потому что они самые новые и наименее изученные в контексте заболеваний печени и ожирения, - сказал Кохли.

Результаты поразили ученых. Оказалось, что экстракт стевии снижает уровень глюкозы и улучшает показатели жировой болезни печени.

- Мы наблюдали уменьшение признаков клеточного стресса и некоторых изменений в микробиоме кишечника, но есть еще много работы, чтобы мы могли понять клиническую значимость, - подытожил Кохли.