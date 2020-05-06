Новости

В Сети запущен новый бот, который советует, что посмотреть по ТВ 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
Тони Старка в роли Железного человека заменит чернокожая девушка 18:50
В мире запущена акция исполнения песни "День Победы" 18:49
Под Тверью ливень размыл несколько дорог 18:49
Путин исключил Решетникова из рабочей группы по нацпроектам 18:47
В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов 18:46
У депутата ГД Светланы Максимовой подтвердился коронавирус 18:44
Фримен, Стонтон и Грег снимутся в "Говорящих головах" Алана Беннетта 18:44
Путин распорядился выделить 3 млрд руб на гранты 18:43
В Новороссийске прокомментировали фото с "дезинфекцией гальки" на пляже 18:39
Грузия поблагодарила Украину за отказ назначить Саакашвили вице-премьером 18:30
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь 18:30
Тысяча музыкантов под руководством Юрия Башмета исполнят "День Победы" 18:23
Котяков рассказал, сколько человек получают максимальное пособие по безработице 18:23
Доктора нашли новый способ лечения ожирения печени 18:20
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара 18:17
В Киргизии начали награждать ветеранов ВОВ медалью "75 лет Победы" 18:10
Археологи отыскали золото династии Мин 17:57
В аэропорту Краснодара установили боевой самолет "ночных ведьм" 17:51
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая ослаблять не будут 17:49
Эксперты рассказали, нужно ли покупать смартфоны сейчас 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 18:58
Рубрика: Власть

Конфронтацию заказывали?

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(8151)
С середины 2000-х годов, когда накопление противоречий России и Запада стало очевидным, понятие "холодная война" как характеристика отношений превратилось в клише. Эксперты из числа пуристов отвергали параллель, указывая на несравнимость ситуации. Впрочем, в какой-то момент атмосфера испортилась настолько, что даже дотошные специалисты стали соглашаться: "дух" холодной войны на месте, хотя "буква" совсем другая. Как бы то ни было, само собой разумеющимся считалось, что такой тип политики относится именно к оси Россия - США/Запад: по инерции, традиции и пр.

Подлинная холодная война пришла, откуда не ждали. Точнее - ждали, но считали перспективой отдаленной либо избегаемой. Американо-китайский экономический симбиоз представлялся невероятно тесным и выгодным обеим сторонам. Международники-реалисты, придерживающиеся классических взглядов, конечно, говорили о неизбежности столкновения "гегемона" и "претендента" - рано или поздно. Но даже среди них большинство склонялось к варианту "поздно". Сторонники же либеральной школы исходили из того, что выгода сотрудничества продолжит брать верх над тягой к первенству, а Китай по мере роста благосостояния станет политически совместим с Западом.

Фото: AP Photo/Andy Wong
Очередной виток торговой войны Китая и США ударит по рынку нефти

Ход событий подтвердил мнение скептиков быстрее, чем те ожидали. Экономические достижения не приблизили КНР к либеральной демократии, зато превратили в конкурента США. Тем более опасного, что для наращивания мощи он умело использовал преимущества глобальной экономической модели, созданной под эгидой США и прежде всего в их собственных интересах. На рубеже 2010-х, после финансового кризиса, взаимозависимость стала тяготить, и обе стороны принялись расширять свободу рук. Барак Обама взялся за "отсоединение" в достаточно аккуратной манере. Дональд Трамп продолжил процесс по-своему - резко и агрессивно. Еще до вирусного 2020-го вся военно-политическая и экономическая инфраструктура противостояния с Китаем была создана. А главным противником либеральной версии глобализации (стержень которой и составляла пресловутая "Кимерика") стала страна, ее инициировавшая, - США.

Взлет и падение американо-китайской экономической "Антанты" станет предметом серьезных исследований. Пока можно констатировать, что режим конфронтации больше не скрывают. Пандемия, начавшаяся в КНР, дала повод для начала антикитайской кампании, сочетающей все - от идеологических обвинений и политической неприязни до откровенного меркантилизма и желания осадить конкурента. В США, где межпартийная свара кипит по любому вопросу, насчет сдерживания Пекина разногласия лишь тактические.

США и Китай больше не скрывают режима конфронтации

Такого психологического давления Китай еще, пожалуй, не испытывал - даже реакция мира на подавление протестов в 1989 году не была столь массированной. Американские санкции и иски практически неизбежны. Ведь с точки зрения выборных перспектив (а это приоритет в предстоящие полгода) мир с Китаем Трампу теперь не нужен. До тех пор пока его главным козырем оставалась экономика (до марта), президент был заинтересован в перемирии, дабы от тарифов и эмбарго не страдали его же избиратели (фермеры и пр.). Сейчас экономика летит под откос по независящим от Трампа причинам, так что конфликт с КНР целесообразно, напротив, обострять до предела, идеально свалить на нее вину за все бедствия американцев.

Фото: iStock
В США сообщили о разработке 14 вакцин от COVID-19 по ускоренной схеме

С Америкой понятно - вопрос только в интенсивности нажима. Куда интереснее, как поведет себя Китай. До сих пор Пекин старался всеми способами уходить от прямых столкновений, предпочитая выждать и даже временно отступить. В нынешней ситуации компромиссы не предусмотрены, вопрос капитуляции (признание вины с вытекающими материальными последствиями), естественно, не рассматривается.

Китайская политическая психология может измениться в ходе этого кризиса. Эпидемия сначала продемонстрировала Пекину, что больших симпатий в мире ему ожидать неоткуда. Чем настроила соответствующим образом. А потом дала КНР преимущества страны, первой преодолевшей острую фазу и даже отчасти ставшей примером остальным. Каскад обвинений Китай воспринял не только как злонамеренный, но и как ошарашивающе несправедливый. Можно ожидать всплеска "спортивной злости" и желания дать отпор, что прежде в отношениях с США было затушевано.

Политическая психология КНР может измениться в ходе этого кризиса

И тут мы возвращаемся к понятию "холодная война". Ее отличительной чертой было размежевание сторон, взаимозависимость которых осуществлялась только в весьма специфическом формате взаимного ядерного сдерживания. Китай при Си Цзиньпине, кажется, дозрел до осознания себя в качестве реального "претендента", а события 2020 года стали катализатором "взросления". В условиях сохраняющейся финансово-производственной взаимосвязи выход конфликта на следующий уровень потребует резких действий. В частности, использования Пекином своих возможностей как крупнейшего американского кредитора, что повлечет мощные ответные шаги. В следующие месяцы мы увидим, насколько изменилось (и изменилось ли) понимание Китаем логики международных отношений. В частности того, что благоприятный для него "либеральный мировой порядок" завершен, а в любом другом формате неизбежна жесткая конфронтация.

Власть Позиция Колонка Федора Лукьянова

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии