Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии

Новости

Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном 20:52
Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции 20:48
Группа "АЛЛТЕК" подтвердила гибель Дмитрия Босова 20:33
В Подмосковье первыми заработают школы, детсады и стройки 20:26
В Бахчисарае восстановили памятник местным партизанам 20:25
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела 20:20
Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса 20:20
Более 58 тысяч москвичей признаны безработными 20:16
В Петербурге составили 676 протоколов за нарушение самоизоляции 20:16
В Петербурге экс-главу "Метростроя" перевели под домашний арест 20:05
В Поморье пройдет онлайн-премьера фильма о Соловецкой школе юнг 19:47
Власти Сочи рекомендовали не бронировать путевки с 1 июня 19:42
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер 19:32
В Минприроды рассказали о комиссии по вопросам охраны Байкала 19:29
Глава СК России наградил медалью второклассницу из Мордовии 19:28
В древнеегипетской гробнице найдена роскошная серебряная маска 19:22
Открыта "спящая" и самая близкая к Земле черная дыра 19:18
Видео: В Кирове придумали дезинфицирующие кабины для общественных мест 19:15
Бизнесу в 2020 году продлят в три раза срок уплаты административных штрафов 19:13
В Сети запущен новый бот, который советует фильмы для просмотра 19:10
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма "Веном" 19:10
Путин наградил монгольскую фронтовичку и норвежского мэра 19:09
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова 19:07
Названа главная кандидатка на замену Деппа в "Пиратах Карибского моря" 19:05
В Росавиации раскрыли число зарегистрированных беспилотников 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 20:06
Рубрика: В мире

Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии

Текст: Екатерина Забродина
В среду канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с премьерами земель выступила с очередным обращением к соотечественникам. Из него стало примерно понятно, как будет жить страна в ближайшие недели. Судя по всему, немцы смогут немного выдохнуть, хотя поддаваться эйфории рано.
Фото: EPA-EFE/ANDREAS GORA / POOL Фото: EPA-EFE/ANDREAS GORA / POOL
Фото: EPA-EFE/ANDREAS GORA / POOL

По словам политика, за время действия достаточно строгих ограничений общественной жизни немцы вели себя ответственно, благодаря чему теперь уже можно утверждать, что "первая фаза пандемии осталась позади". Поэтому канцлер "объявила об обширных планах" по смягчению запретов, передает Spiegel online.

В Берлине проанализировали опыт первых послаблений (например - открытия парикмахерских и некоторых розничных магазинов), который оказался положительным. Меркель отметила, что число новых заражений "короной" в масштабах страны сейчас держится "в трехзначном диапазоне" (по последним данным, 947 человек в сутки - прим. "РГ"), и "эти цифры радуют". Впрочем, канцлер дала понять, что стране "предстоит еще долгая борьба с вирусом, поэтому по-прежнему важно соблюдать дистанцию и носить средства защиты рта и носа в общественных местах". При этом одобренные шаги по дальнейшему смягчению карантина она назвала "смелыми".

Фото: iStock
Германские вирусологи рассказали о новых волнах коронавирусной инфекции

Хотя ограничения на социальные контакты продлены до 5 июня, столица и регионы договорились о том, чтобы в ближайшее время разрешить людям собираться в пределах теперь уже не одной, но двух семей или домовладений. Правда, во время совместных прогулок им все равно предписано держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Но, по крайней мере, теперь у полиции будет меньше вопросов к дружным компаниям.

Повсеместно смягчатся требования к посещению больниц, домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями. Теперь каждого пациента сможет навещать, по крайней мере, одно доверенное лицо. До сих пор люди в группе повышенного риска оставались изолированы от внешнего мира.

В стране откроются розничные магазины - независимо от размера торговых площадей или их специализации. Разумеется, при условии, что они будут соответствовать строгим санитарным требованиям.

Власти решили пойти навстречу командным спортивным мероприятиям и тренировкам под открытым небом - как профессиональным, так и любительским. Главное, чтобы участники соблюдали дистанцию от полутора до двух метров, игры "оставались бесконтактными", с спортивный инвентарь проходил дезинфекцию. Решился и наболевший вопрос о возобновлении футбольного сезона в Германии: с 20 мая бундеслига сможет проводить так называемые "призрачные матчи" - без болельщиков на трибунах.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Жители Германии рассказали о жизни в условиях пандемии коронавируса

Как писала "РГ", ответственность за дальнейшее снятие ограничений возложена на федеральные земли. При этом главам регионов дан четкий критерий, на который надо ориентироваться. Нельзя допускать более 50-ти новых заражений на 100 тысяч жителей в пределах города или земельного округа. На случай, если кривая заболеваемости поползет вверх, у местных властей должны быть наготове механизмы чрезвычайного реагирования. В любой момент ограничения могут вернуться, и все начнется по-новой, предупредила канцлер.

Между тем регионам явно не терпится ослабить вожжи. Многие уже озвучили собственные планы по "разморозке" общественной жизни. Как пишет Die Welt, премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (его считают одним из претендентов на партийное лидерство в Христианско-демократическом союзе) объявил о том, что с 30 мая откроет театры, кинотеатры и оперы. Впрочем, гостей там будет меньше, чем обычно, ведь им придется соблюдать полутораметровую дистанцию. С 11 мая заработают рестораны и тренажерные залы, а еще регион начнет принимать гостей из других немецких земель. Более того, в ближайшие дни Лашет собирается "скоординировать туристическую стратегию" с Бельгией и Нидерландами, где пока закрыт доступ к голландской части побережья Северного моря. Шлезвиг-Гольштейн собирается не позднее середины мая открыть границу с Данией.

Фото: Олег Золото/РИА Новости
Германия поможет "Люфтганзе" в обмен на акции

Ну а власти земли Мекленбург - Передняя Померания договорились с рестораторами, что уже с 9 мая заведения общепита смогут обслуживать клиентов с 6 утра до 9 вечера. За каждый столик будут сажать не более 6 человек. И речь идет только о местных жителях. С 18 мая откроют двери гостиницы и пансионаты, правда, пока, опять же исключительно "для своих". При этом отели не должны быть забиты "под завязку", максимум - на 60 процентов. Запрет на въезд гостей из других немецких земель должен быть отменен здесь 25 мая. Кроме того, с 11 мая родители, вынужденные сидеть дома со своими чадами-дошкольниками, смогут, наконец-то, сдать их в детские сады. Земля Гессен планирует с 18 мая приступить к плановому открытию большинства школ. А еще разрешить массовые мероприятия с участием ста или даже двухсот человек - если речь идет, к примеру, о просторном концертном зале.

Похоже, сдается и баварский бастион. До сих пор Бавария была единственной немецкой землей, которая наряду с социальным дистанцированием практиковала концепцию "ограничения на выход из дома". Конечно, прогулки там не были запрещены, как и во всей Германии, да и электронные пропуска не вводились. Однако формальные основания для того, чтобы покинуть квартиру, считались исключительными. Теперь же, по словам премьер-министра земли Маркуса Зедера, прямо с сегодняшнего дня бюргеры могут безо всяких условий выходить из дома и посещать родственников.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Глава Минздрава: Мужчины тяжелее переносят коронавирус, чем женщины
Путин сообщил об улучшении самочувствия Мишустина
Собянин: Кафе и рестораны откроются в Москве в последнюю очередь
Минэнерго: На нефтяном рынке есть первые признаки восстановления
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса