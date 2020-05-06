Меркель объявила о завершении первой фазы пандемии в Германии

В среду канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с премьерами земель выступила с очередным обращением к соотечественникам. Из него стало примерно понятно, как будет жить страна в ближайшие недели. Судя по всему, немцы смогут немного выдохнуть, хотя поддаваться эйфории рано.

По словам политика, за время действия достаточно строгих ограничений общественной жизни немцы вели себя ответственно, благодаря чему теперь уже можно утверждать, что "первая фаза пандемии осталась позади". Поэтому канцлер "объявила об обширных планах" по смягчению запретов, передает Spiegel online.

В Берлине проанализировали опыт первых послаблений (например - открытия парикмахерских и некоторых розничных магазинов), который оказался положительным. Меркель отметила, что число новых заражений "короной" в масштабах страны сейчас держится "в трехзначном диапазоне" (по последним данным, 947 человек в сутки - прим. "РГ"), и "эти цифры радуют". Впрочем, канцлер дала понять, что стране "предстоит еще долгая борьба с вирусом, поэтому по-прежнему важно соблюдать дистанцию и носить средства защиты рта и носа в общественных местах". При этом одобренные шаги по дальнейшему смягчению карантина она назвала "смелыми".

Хотя ограничения на социальные контакты продлены до 5 июня, столица и регионы договорились о том, чтобы в ближайшее время разрешить людям собираться в пределах теперь уже не одной, но двух семей или домовладений. Правда, во время совместных прогулок им все равно предписано держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Но, по крайней мере, теперь у полиции будет меньше вопросов к дружным компаниям.

Повсеместно смягчатся требования к посещению больниц, домов престарелых и центров для людей с ограниченными возможностями. Теперь каждого пациента сможет навещать, по крайней мере, одно доверенное лицо. До сих пор люди в группе повышенного риска оставались изолированы от внешнего мира.

В стране откроются розничные магазины - независимо от размера торговых площадей или их специализации. Разумеется, при условии, что они будут соответствовать строгим санитарным требованиям.

Власти решили пойти навстречу командным спортивным мероприятиям и тренировкам под открытым небом - как профессиональным, так и любительским. Главное, чтобы участники соблюдали дистанцию от полутора до двух метров, игры "оставались бесконтактными", с спортивный инвентарь проходил дезинфекцию. Решился и наболевший вопрос о возобновлении футбольного сезона в Германии: с 20 мая бундеслига сможет проводить так называемые "призрачные матчи" - без болельщиков на трибунах.

Как писала "РГ", ответственность за дальнейшее снятие ограничений возложена на федеральные земли. При этом главам регионов дан четкий критерий, на который надо ориентироваться. Нельзя допускать более 50-ти новых заражений на 100 тысяч жителей в пределах города или земельного округа. На случай, если кривая заболеваемости поползет вверх, у местных властей должны быть наготове механизмы чрезвычайного реагирования. В любой момент ограничения могут вернуться, и все начнется по-новой, предупредила канцлер.

Между тем регионам явно не терпится ослабить вожжи. Многие уже озвучили собственные планы по "разморозке" общественной жизни. Как пишет Die Welt, премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (его считают одним из претендентов на партийное лидерство в Христианско-демократическом союзе) объявил о том, что с 30 мая откроет театры, кинотеатры и оперы. Впрочем, гостей там будет меньше, чем обычно, ведь им придется соблюдать полутораметровую дистанцию. С 11 мая заработают рестораны и тренажерные залы, а еще регион начнет принимать гостей из других немецких земель. Более того, в ближайшие дни Лашет собирается "скоординировать туристическую стратегию" с Бельгией и Нидерландами, где пока закрыт доступ к голландской части побережья Северного моря. Шлезвиг-Гольштейн собирается не позднее середины мая открыть границу с Данией.

Ну а власти земли Мекленбург - Передняя Померания договорились с рестораторами, что уже с 9 мая заведения общепита смогут обслуживать клиентов с 6 утра до 9 вечера. За каждый столик будут сажать не более 6 человек. И речь идет только о местных жителях. С 18 мая откроют двери гостиницы и пансионаты, правда, пока, опять же исключительно "для своих". При этом отели не должны быть забиты "под завязку", максимум - на 60 процентов. Запрет на въезд гостей из других немецких земель должен быть отменен здесь 25 мая. Кроме того, с 11 мая родители, вынужденные сидеть дома со своими чадами-дошкольниками, смогут, наконец-то, сдать их в детские сады. Земля Гессен планирует с 18 мая приступить к плановому открытию большинства школ. А еще разрешить массовые мероприятия с участием ста или даже двухсот человек - если речь идет, к примеру, о просторном концертном зале.

Похоже, сдается и баварский бастион. До сих пор Бавария была единственной немецкой землей, которая наряду с социальным дистанцированием практиковала концепцию "ограничения на выход из дома". Конечно, прогулки там не были запрещены, как и во всей Германии, да и электронные пропуска не вводились. Однако формальные основания для того, чтобы покинуть квартиру, считались исключительными. Теперь же, по словам премьер-министра земли Маркуса Зедера, прямо с сегодняшнего дня бюргеры могут безо всяких условий выходить из дома и посещать родственников.