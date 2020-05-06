Microsoft выпустила новый ноутбук. Он стал самым мощным за всю историю

Корпорация Microsoft официально представила свои новые аппаратные продукты: планшетный компьютер Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3, а также наушники: накладные Surface Headphones 2 и "затычки" Surface Earbuds.

Ноутбук Surface Book 3 стал, как утверждают в компании, самым мощным за всю историю - он имеет в полтора раза большую производительность по сравнению с Surface Book 2 и обеспечивает до 17,5 часов автономной работы.

Ноутбук Surface Book 3. Фото: Microsoft

Ноутбук доступен в двух модификациях: с сенсорным экраном 13.5 и 15 дюймов. Он оснащается процессором Intel Core 10 поколения и 32 гигабайтами оперативной памяти. 15-дюймовая модель снабжена графическим процессором NVIDIA GeForce GTX. В максимальной комплектации можно выбрать карту NVIDIA Quadro GTX 3000. Стоимость Surface Book 3, который появится в продаже 21 мая, стартует от 1599 долларов (почти 120 тысяч рублей - как и новый MacBook Pro).

Планшет Surface Go 2 оснащен 10,5-дюймовым сенсорным экраном, имеет более высокую (на 64 процента) производительность по сравнению с предыдущей версией, два микрофона для повышения четкости записи речи и 5-мегапиксельную фронтальную камеру, которая умеет снимать в условиях плохого освещения.

В дополнение к Surface Go 2 можно приобрести мышку, стилус и чехол-клавиатуру. Планшет появится в продаже 12 мая по цене от 399 долларов (чуть менее 30 тысяч рублей).

Планшет Surface Go 2. Фото: Microsoft

Накладные беспроводные наушники Surface Headphones 2 работают до 20 часов от одного заряда и поддерживают 13 уровней активности шумоподавления. Их стоимость составит 249 долларов (примерно 19 тысяч рублей).

Наушники Surface Headphones 3. Фото: Microsoft

Что касается Surface Earbuds, то они, помимо проигрывания музыки, поддерживают функцию чтения электронных писем и поддерживают диктовку в приложениях Word, Outlook и PowerPoint. В продажу они поступят 12 мая по цене 199 долларов (15 тысяч рублей). А еще они довольно большие.