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06.05.2020 22:07
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в туризме

Текст: Евгений Гайва

Срок действия свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей и других разрешений в сфере туризма, который истекает в 2020 году, может быть автоматически продлен. Минэкономразвития подготовило законопроект, расширяющий перечень сфер, в которых действие лицензий и разрешений будет продлено автоматически, сообщили в министерстве.

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"Документ предусматривает изменения в целый ряд федеральных законов для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минэкономразвития.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как ожидается, мера, в частности, затронет 1515 гостиниц и высвободит им средства в общем объеме 75,8 млн рублей, отметили в министерстве.

Также предполагается продлить срока действия разрешений на осуществление деятельности такси. В настоящее время действует около 450 тысяч таких разрешений.

Кроме того, будет продлен срок действия результатов проведения специальной оценки условий труда, сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, срок обучения по охране труда или проверки знаний требованиям охраны труда работников организаций, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 года.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Развитие туризма в России

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