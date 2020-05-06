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06.05.2020 09:41
Рубрика: В мире

Министр юстиции Латвии считает, что республика была "донором СССР"

Текст: Константин Волков
Фото: Борис Колесников/ТАСС Фото: Борис Колесников/ТАСС
Фото: Борис Колесников/ТАСС

Латвия являлась донором Советского Союза, отдавая в бюджет СССР почти половину доходов, заявил министр юстиции прибалтийской республики Янис Борданс, которого цитирует "Sputnik Латвия".

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По его словам, Латвийская ССР отдавала порядка 48% своих доходов. При этом министр не сообщил, сколько Рига получала из общесоюзного бюджета.

В настоящее время в Латвии, как и в других прибалтийских государствах, идет подсчет ущерба от так называемой "советской оккупации". В частности, Рига пытается выработать свою методику расчета на основе опыта международных организаций. Планируется провести анализ бюджетных расходов Латвийской ССР и всего СССР в 1946-1960 годах. Кроме того, будут обобщены и дополнены материалы о репрессированных лицах и об уничтожении зажиточного крестьянства. Всем этим занимается специальная комиссия, ее бюджет на текущий год составляет более 35 тысяч евро.

В России неоднократно объясняли, что никакой оккупации прибалтийских государств не было. Согласно позиции МИД РФ, присоединение стран Прибалтики к СССР происходило в рамках международного права тех времен. Кроме того, военных действий между СССР и прибалтийскими государствами не происходило, а ввод советских войск был подкреплен договорами с властями этих стран - такие действия не подпадают под определение оккупации. Также в прибалтийских республиках во время их нахождения в составе СССР действовали национальные органы власти.

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