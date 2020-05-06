Министр науки и высшего образования Фальков находится в самоизоляции

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится в самоизоляции, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Информация о состоянии здоровья человека, в соответствии с федеральным законом "О персональных данных", относится к персональным данным, которые можно сообщать кому-либо только с письменного согласия гражданина, о чьих данных идет речь, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции".

Всего на дистанционный режим переведено 670 человек, большая часть госслужащих центрального аппарата Минобрнауки.

"Для остальных сотрудников в здании министерства есть возможность обработки рук кожными антисептиками, а также измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом, - уточнили в пресс-службе. - Каждые 2 часа - уборка помещений, дезинфекция дверных ручек выключателей, поручней, перил и мест общего пользования".