Министр просвещения не исключил новый перенос ЕГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов не исключил еще один перенос сроков ЕГЭ, если того потребует эпидемическая ситуация с коронавирусом.

- Я не исключаю перенос ЕГЭ на более поздние сроки. О точных датах говорить рано. Решение должно быть взвешено, - рассказал Сергей Кравцов. - Пока экзамены планируется начать 8-го июня. Но я не исключаю, что после праздников (после 12 мая), возможно, это решение будет скорректировано. Во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников.

По словам министра, зачисление в вузы не может пройти без ЕГЭ.

Единый госэкзамен - это возможность для выпускников честно и объективно поступить в вузы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Единый государственный экзамен из-за COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа. Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на октябрь.