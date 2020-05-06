Министр просвещения: О точных датах ЕГЭ говорить пока рано

В министерстве просвещения прокомментировали информацию о возможном повтором переносе сроков ЕГЭ.

- Обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества, - подчеркнули в ведомстве. - В случае принятия тех или иных решений они будут прежде всего направлены на защиту здоровья граждан и будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в каждом регионе отдельно.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что сроки основной волны ЕГЭ могут быть сдвинуты снова: обсуждаются варианты переноса ЕГЭ на середину июля или начало августа.

- Я не исключаю перенос единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешено, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы исходим из того, что зачисление в вузы не может пройти без ЕГЭ. Это не прихоть министерства, а большой набор возможностей, которые открывает перед выпускниками существующий сегодня порядок зачисления в вузы. Пока проведение экзаменов планируется начать 8-ого июня. Но я не исключаю, что после 12-ого мая это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от ситуации по коронавирусу. Потому что во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников.