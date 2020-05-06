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Текст:   Марина Трубилина 
16:37 06.05.2020

Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Около 20 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5% подано россиянами. Об этом рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании у президента РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительством принят ряд мер по поддержке строительной отрасли, сказал Стасишин. "Сегодня каждая семья может взять ипотеку на новостройку по ставке 6,5%. За первые две недели работы программы подано более 20 тысяч заявок, более 14 тысяч рассмотрено, 11 тысяч заявок одобрено. Уже выдано порядка 2 тысяч кредитов на 6 млрд рублей". За весь срок реализации программы предполагается выдать будет 230 тысяч ипотечных кредитов на 13,3 млн кв.м. строящегося жилья.

Фото: iStock
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Среди мер поддержки также программа субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков - до 5,5%. "Идет формирование заявок, в ближайшее время мы начнем рассматривать", - сообщил Стасишин. У застройщиков при этом, по словам и.о. министра, будет две обязанности - сохранить штатную численность своих сотрудников и подрядных организаций, а также осуществить плановый ввод жилья в 2020-2021 годах.

30 апреля было выделено 30 млрд рублей на докапитализацию Фонда обманутых дольщиков. "Приблизительно в ближайшее время 24 региона, порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тысяч граждан - будет оказана им поддержка в восстановлении их прав", - отметил Стасишин.

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