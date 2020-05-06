Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

Правительством принят ряд мер по поддержке строительной отрасли, сказал Стасишин. "Сегодня каждая семья может взять ипотеку на новостройку по ставке 6,5%. За первые две недели работы программы подано более 20 тысяч заявок, более 14 тысяч рассмотрено, 11 тысяч заявок одобрено. Уже выдано порядка 2 тысяч кредитов на 6 млрд рублей". За весь срок реализации программы предполагается выдать будет 230 тысяч ипотечных кредитов на 13,3 млн кв.м. строящегося жилья.

Среди мер поддержки также программа субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков - до 5,5%. "Идет формирование заявок, в ближайшее время мы начнем рассматривать", - сообщил Стасишин. У застройщиков при этом, по словам и.о. министра, будет две обязанности - сохранить штатную численность своих сотрудников и подрядных организаций, а также осуществить плановый ввод жилья в 2020-2021 годах.

30 апреля было выделено 30 млрд рублей на докапитализацию Фонда обманутых дольщиков. "Приблизительно в ближайшее время 24 региона, порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тысяч граждан - будет оказана им поддержка в восстановлении их прав", - отметил Стасишин.