Минздрав Греции заверил, что комары не переносят коронавирус

У ученых нет данных о том, что комары могут переносить коронавирус. Об этом на брифинге 6 мая заявил представитель минздрава Греции по борьбе с коронавирусом Сотирис Циодрас.

"У нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Кроме того, мы надеемся, что свою роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность", - отметил представитель минздрава.

Ранее о том же самом уведомила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "Новый коронавирус - респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены", - сказано на сайте ВОЗ.