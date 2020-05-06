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06.05.2020 22:25
Рубрика: В мире

Минздрав Греции заверил, что комары не переносят коронавирус

Текст: Константин Волков
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

У ученых нет данных о том, что комары могут переносить коронавирус. Об этом на брифинге 6 мая заявил представитель минздрава Греции по борьбе с коронавирусом Сотирис Циодрас.

Фото: iStock
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"У нас нет таких данных, особенно из стран, которые пережили первую волну. Кроме того, мы надеемся, что свою роль в ограничении передачи коронавируса сыграют летние условия, температура и влажность", - отметил представитель минздрава.

Ранее о том же самом уведомила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "Новый коронавирус - респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. На данный момент информация о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены", - сказано на сайте ВОЗ.

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