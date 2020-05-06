Мурашко: Дефицита коек для пациентов с коронавирусом в больницах нет

Дефицита мест в больницах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией нет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции комитета по охране здоровья в Госдуме. Министр рассказал, что всего для пациентов с COVID-19 развернуто 126 тысяч коек, это 10% от общего числа коек в стране.

"Все планы, которые были намечены на 28 апреля, выполнены, 126 тысяч коек - это уже с запасом", - пояснил Мурашко.

Он также подчеркнул, что подготовлены рекомендации для органов исполнительной власти по дополнительному разворачиванию больничных мест.

По словам министра, все пациенты с COVID-19 наблюдаются Федеральным консультативным центром. "Нами создана информационная система, в которой виден каждый пациент, амбулаторный и стационарный. Причем, мы можем видеть всех, кто поступил больницу не только с "ковидной" инфекцией, но также неуточненными диагнозами. Сегодня таких 80000 пациентов в стране, из них около 4000 тысяч в тяжелом состоянии, которые в том числе нуждаются в искусственной вентиляции легких", - подытожил Мурашко.