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06.05.2020 20:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Найдена мутация, затрудняющая создание вакцины от коронавируса

Текст: Лариса Ионова

Ученые Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию. Результаты исследования опубликованы в bioRxiv.

Одна из главных особенностей вируса Сovid-2019 в его быстром распространении, что предоставляет вирусу широкие возможности для естественного отбора.

Если при гриппе, где мутации происходят медленно, накапливаясь в белке гемагглютинина в течение сезона гриппа, то у нового вируса этот процесс благодаря глобальности его распространения, происходит быстрее. Уже сейчас ученые, разработавшие аналитический конвейер для отслеживания мутаций в SARS-CoV-2 в реальном времени, насчитывают 14 мутаций, которые накапливаются в РНК-геноме вируса.

Фото: EPA-EFE/HAKON MOSVOLD LARSEN
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Мутации исследуются с помощью структурного моделирования. Наибольшее беспокойство ученых вызвала мутация белка Spike D614G, начало распространения которого зафиксировано в Европе. Spike - тот самый белок, который находится на внешней оболочке вируса, образуя белковые шипы и непосредственно участвует в инфицировании человеческих клеток, взаимодействуя с рецептором ACE2. Именно этот белок является мишенью большинства стратегий вакцинации и терапии на основе антител. Но непредвиденные мутации Spike могут помешать разработке вакцины либо препарата, основанного на блокировке этого взаимодействия

По одной из версий, D614G затрагивает эпитоп - ту часть вируса, что распознается иммунной системой и с которой организм человека способен бороться. Мутация может нарушить этот процесс и придать коронавирусу устойчивость против приобретенного иммунитета.

Согласно другой гипотезы, мутация затрагивает другой эпитоп, вовлеченный в антителозависимое усиление инфекции (ADE), которое происходит, когда вирус связывается с антителами, которые не нейтрализуют его. Патоген беспрепятственно проникает в клетку, мутант может усиливать ADE.

Рассматривается и третья версия, по которой мутация может дестабилизировать взаимодействие между компонентами белка ACE2, что влияет на способность вируса инфицировать клетку.

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