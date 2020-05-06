На БелАЭС доставлено ядерное топливо

Как уже информировал "СОЮЗ", еще в апреле МЧС республике принято положительное решение о внесении в лицензию "Белорусской АЭС" право на обращение со свежим ядерным топливом при его хранении и транспортировании.

В настоящее время, сообщили в Минэнерго, "на станции обеспечена необходимая техническая готовность помещений и оборудования, систем и элементов. Еще до завоза топлива объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме". Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС, уточняет агентство, изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов, который входит в топливную компанию Росатома.

Стоит напомнить в этой связи, что уже более трех лет осуществляется комплексная программа наблюдений за радиационными характеристиками окружающей среды в регионе строящейся АЭС. С 2017 года, по словам руководителя службы радиационного мониторинга Белгидромета Михаила Коваленко, в Беларуси функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки, состоящая из десяти пунктов измерения. Более того, в самое ближайшее время, заверил он, в зоне наблюдения будут введены еще столько же автоматических пунктов измерения, принадлежащих непосредственно БелАЭС.

Кстати, заместитель генерального директора белорусского "Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны" Александр Трифонов ранее подтвердил, что и их институтом будет проводиться мониторинг по всем направлениям. Он "будет осуществляться ежегодно, а в конце года будет выпускаться отчет, который разместят в общей доступности", - заверил ученый.

Кроме того, по его словам, специалистами института были проанализированы различные случаи аварий. Он убежден в том, что в проекте белорусской АЭС "существенно снижено влияние человеческого фактора".

Остается добавить, что Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в текущем году, а второго - в 2021-ом.