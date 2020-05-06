На праздниках россияне в шесть раз чаще стали играть в онлайн-игры

Количество обращений к онлайн-решениям в российских городах-миллионерах выросло на 87%, подсчитали в МТС на основе анализа посещаемости почти 30 тысяч сайтов и приложений.

На первое место среди онлайн-решений вышли киберспортивные и геймерские сервисы - спрос на них вырос в 6,2 раза по сравнению со средним показателем 2019 года.

Люди используют многопользовательские игры и стриминговые платформы в том числе для общения друг с другом. По данным WASD.TV, за последний месяц на 87% выросло количество IRL-стримов (IRL - in real life, демонстрация обычной жизни). Пользователи платформы показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях.

Продолжил расти спрос на онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео - количество обращений к ним выросло почти в пять раз.

В майские праздники ожидаемо снизилось использование услуг видеоконференцсвязи, сервисов для удаленной работы и посещение образовательных онлайн-ресурсов. Однако данные все еще выше, чем в 2019 году.