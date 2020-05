Экологи предрекли наступление экстремальной жары к 2050 году

В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах мира может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, в большинстве стран, где сейчас средняя температура по году колеблется от +11 до +15 градусов по Цельсию, через 50 лет потеплеет до +20 градусов. В зоне риска находится юг Китая, страны Северной Африки и Средиземноморья. К тому времени жара затронет население от одного до трех миллиардов человек.

По словам экологов, к 2050 году жаркий климат станет по-настоящему опасным природным явлением для бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера.

В странах, которые уже сейчас считаются жаркими, будет расти население. Так, по одному из сценариев ученых, треть населения Земли будет жить при среднегодовой температуре более 29 градусов по Цельсию. Сейчас такой климат наблюдается только на 0,8 процента поверхности Земли и в основном сосредоточен в Сахаре.

- Глобальное потепление во многом повлияет на экосистемы, а также на здоровье людей, источники средств к существованию, продовольственную безопасность, водоснабжение и экономический рост. Например, потепление на два градуса по Цельсию, увеличит число людей, подверженных климатическим рискам и бедности, до нескольких сотен миллионов к 2050 году, - говорится в исследовании.

В то же время в других регионах Земли условия жизни, напротив, улучшатся.