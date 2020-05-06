Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Курение - одна из основных причин высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом заявил испанский нейробиолог Диего Редолар, проанализировав данные по количеству заболевших и летальных исходов в стране.

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения. "Должна быть какая-то переменная, которая оказывает влияние. И мы, как и некоторые другие исследователи, считаем, что это связано с курением", - предположил эксперт. Логика проста. У 30 процентов скончавшихся от COVID-19 были сердечно-сосудистые заболевания, которые у курильщиков встречаются чаще, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

В то же время французский Институт Пастера обнародовал данные, которые противоречат выводам испанского нейробиолга. Среди 350 тяжелых пациентов с коронавирусом курящими оказались только 4 процента.

"Существует слишком много факторов COVID-19, о которых специалисты пока не знают. Сейчас важно собрать как можно больше информации о пациентах", - цитирует Редолара РИА Новости.