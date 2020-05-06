Врач рассказал о необратимых последствиях коронавируса для организма

Коронавирусная инфекция может нанести серьезный вред не только дыхательной системе, но и нервной.

Как показало проведенное медиками из Уханя исследование с участием пациентов с COVID-19, неврологические признаки и симптомы заболевания часто включают потерю вкуса и обоняния, головную боль.

По словам невролога из клиники Майо, доктора Аллена Аксамита, есть и более серьезные последствия, которые так или иначе провоцирует вирус.

Это изменение сознания, потеря способности взаимодействовать с окружающей средой. Пока неизвестно, насколько такие эффекты могут быть продолжительными. Есть надежда, что они связаны с метаболическими нарушениями и носят временный характер, отметил доктор.

Однако с точки зрения развития необратимых последствий опасна связь COVID-19 с инсультом.

- Инсульт является одним из состояний, которое, по-видимому, встречается с большой частотой у пациентов с коронавирусом. Пока механизм развития инсульта в этом случае не до конца ясен. Есть большая вероятность, что инсульт при коронавирусе является следствием приобретенных ранее заболеваний - диабета, гипертонии, а также наличия вредных привычек, которые уже повредили кровеносные сосуды и сделали организм предрасположенным к инсульту. Ключевым фактором развития опасного состояния является стресс организма в результате заражения коронавирусной инфекцией, - объяснил невролог.