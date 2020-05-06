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Рубрика: В мире

ООН: Смертность на дорогах снизилась на 50-60% из-за карантина

Фото: AFP/Getty Images via AFP Фото: AFP/Getty Images via AFP
Фото: AFP/Getty Images via AFP

В ряде стран мира и отдельных городах смертность на дорогах снизилась благодаря введенным из-за коронавируса мерам изоляции и карантина. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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По официальным данным, смертность в результате ДТП снизилась на 50-60% (по сравнению с 2019 годом) во Франции, Норвегии, Швеции, Испании, а также в Нью-Йорке. О подобной тенденции также сообщают СМИ Индии и Марокко. Между тем, как указал спецпосланник, он ожидал, что цифры будут снижаться, по крайней мере, пропорционально скорости сокращения общего трафика. Однако в некоторых странах этого не произошло.

По словам Тодта, во многих частях мира из-за сократившегося правового регулирования на опустевших улицах резко увеличилось число случаев превышения скорости. "Повышенная скорость делает каждую аварию более серьезной, приводя к гибели людей, а не к травмам. Следовательно, скорость может объяснить несоответствие между уровнем снижения смертности на дорогах и общим трафиком", - цитирует заявление РИА Новости.

Тодт также подчеркнул, что снижение смертности не только облегчает нагрузку на систему здравоохранения, но и создает значительные финансовые выгоды для правительств. Так, власти Калифорнии заявили, что "экономят" 40 миллионов долларов в день только из-за сокращения на 50% количества смертей в результате ДТП.

Спецпосланник призвал власти стран мира сохранить снизившиеся показатели смертности в ДТП и после окончания пандемии коронавируса.

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