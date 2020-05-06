Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в США прекратит работу

Созданная Белым домом рабочая группа, которая координировала действия в рамках борьбы с коронавирусом в США, прекратит свою работу.

"Мы сейчас рассматриваем немного другую форму. И эта форма - безопасность и возобновление. У нас будет другая группа", - заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что сейчас надо сконцентрироваться на восстановлении экономики страны.

По словам Трампа, из старой рабочей группы в новую точно перейдут координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс и главный инфекционист Энтони Фаучи.

Согласно последним данным, в США COVID-19 диагностирован почти у 1,2 миллиона человек, умерли свыше 70 тысяч.