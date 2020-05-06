Опрос: большинство французов не хотят отпускать детей в школу

Большинство европейских стран отложили возобновление занятий в школах до сентября. Исключение представляет собой Франция. Власти Пятой республики, несмотря на рекомендации экспертов, намерены открыть учебные заведения уже на следующей неделе.

Как пояснил президент Эмманюэль Макрон, принявший это решение, его цель заключается не в том, чтобы открыть как можно больше школ, а в том, чтобы те, кто хотят учиться, нашли двери школ открытыми. Об этом глава государства заявил после посещения учебного заведения, которое не прекращало свою работу, несмотря на пандемию: там в последние недели учились дети медработников, полицейских и других служащих, которые во время кризиса не могли сидеть дома.

Хотя посещать вновь открывающиеся школы можно будет на добровольной основе, это решение правительства вызвало возмущение многих родителей. Они полагают (и довольно обоснованно), что власти хотят провести эксперимент на их детях, чтобы понять, что ждать в сентябре, когда все школьники должны будут вернуться в классы.

Предполагается, что с 12 мая в классы смогут вернуться не более половины учеников, только так можно обеспечить между ними безопасную дистанцию, парты будут расставлены как можно дальше друг от друга.

Несмотря на предпринимаемые меры, родители не хотят отправлять детей в школы. Согласно опросу, проведенному Odoxa-Dentsu Consulting для газеты Le Figaro, 64 процента семей, где есть два ребенка, одного из них точно оставят дома, а 48 процентов респондентов вообще против возобновления занятий в этом учебном году.

Решением властей обеспокоены и многие учителя. По словам генерального секретаря профсоюза учителей Клемана Пулле, школы могут превратиться в настоящие эпидемиологические бомбы.