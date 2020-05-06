Пандемия раскрыла потенциал дистанционной работы

Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы "Цифровая экономика РФ" создал портал Удаленнаязанятость.рф. Ключевые цели программы, принятой в конце 2018 года, - увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных. Причем она должна быть доступной для всех организаций и домохозяйств. А также использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.

Национальная программа включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление".

Портал Удаленнаязанятость.рф был создан при участии консорциума российских компаний, как только появились первые рекомендации властей по самоизоляции граждан для профилактики распространения коронавируса. О его целях "РГ" рассказал координатор Центра компетенций Олег Подольский.

Олег Андреевич, чем портал может помочь малому и среднему бизнесу, тем, кто потерял работу?

Олег Подольский: Мы хотим поддержать компании и их сотрудников в условиях массового перехода на дистанционный формат работы. К участию в проект были приглашены компании с большим опытом ведения бизнеса "на удаленке". Они с готовностью поделились на портале своими нормативными документами, внутренними регламентами, инструкциями по настройке цифровых сервисов и лайфхаками психологической поддержки работников "на удаленке". А еще открыли массовый доступ к своим учебным курсам, ранее доступным только сотрудникам этих компаний.

Какие именно курсы доступны?

Олег Подольский: Через портал Удаленнаязанятость.рф любая компания, независимо от размера, может направить своих сотрудников на курсы по продуктивной дистанционной работе от Ростелеком. Управлять удаленными командами их руководителей научит Сбербанк. "Яндекс" делится на портале рекомендациями для разработчиков, а "Мегафон"- инструкциями по эффективному переводу в онлайн бизнес-процессов по работе с клиентами и партнерами. Портал собрал уже более 120 лучших практик, сервисов и инструкций от крупнейших российских компаний. Совместно с одним из рекрутинговых порталов мы собираем вакансии по удаленной работе и реализуем проект по информированию населения о возможностях дистанционного трудоустройства. По данным нашего партнера, количество дистанционных вакансий за последнее время выросло в три раза.

В чем работодатели и работники видят плюсы и минусы "удаленки"?

Олег Подольский: Мы опросили более 50 работодателей о переходе на "удаленку". Лучше всего с организацией дистанционной работы справились компании, давно применявшие эту практику. Работодатели сталкиваются с трудностями во внедрении ИТ-инструментов, в нормативном оформлении удаленной работы в соответствии с законодательством, а также в оснащении удаленных рабочих мест. Например, две очень крупные компании рассказали, что им пришлось развозить по домам сотрудников офисные кресла, так как не у всех есть дома оборудованное для работы место. Что касается сотрудников, то налицо кризис социализации. Людям пришлось очень быстро повзрослеть: в нынешних условиях требуется особый уровень самосознания, планирования, самоорганизации, теперь не получается плыть по течению, нужно адаптироваться к новым условиям.

При этом эффективность сотрудника во многом зависит от работодателя. Многие компании, которые помогли нам сформировать портал, заботятся о психофизическом состоянии сотрудников и мотивировании к командной работе не меньше, чем о ее организации и учете эффективности. Это и онлайн-зарядки по утрам, и кулинарные паузы, и совместные кофе-брейки, и психологическая поддержка, есть даже корпоративные подкасты для прогулок с собакой.

Как вы полагаете, изменится ли структура занятости на "удаленке" после отмены мер, связанных с пандемией?

Олег Подольский: Недавно известный экономист Нассим Талеб спрогнозировал, что ради экономии бизнес продолжит перевод сотрудников на удаленную работу, и сфера обучения будет массово переходить в режим онлайн. А когда не нужно будет ездить в офис каждый день, люди начнут покидать города и переселяться в сельскую местность.

Эта предположение имеет смысл: удаленная работа сотрудников уменьшает издержки, а у нас в стране существует множество цифровых решений и сервисов для ее полноценной организации. Исходя из опыта нашего общения с компаниями, думаю, что дистанционная работа из вынужденной массовой меры станет популярным трендом, особенно если будет подготовлена почва в нормативных аспектах.

Агентство стратегических инициатив обратилось в правительство Российской Федерации с письмом, в котором в том числе обобщены предложения партнеров Центра компетенций по созданию благоприятной регуляторной среды для развития гибких трудовых отношений и поддержки работодателей при переводе сотрудников на удаленный формат работы.

Выиграет ли экономика в целом, если структура занятости изменится в пользу удаленной работы?

Олег Подольский: Серьезные изменения в экономике неизбежны, но многие из них только зарождаются. Например, наше потребление становится более цифровым, но сейчас люди имеют меньше средств на покупки. Однако эти тренды должны спровоцировать появление соответствующих предложений со стороны бизнеса и их должно поддержать государство - для преодоления нормативных барьеров в сфере цифрового потребления. Говорить о массовом переходе населения к дистанционной занятости тоже рано. Изменение структуры занятости пока носит временный характер. Но в условиях кризиса на рынке труда неизбежно усиливается конкуренция за рабочие места. Для каждого человека актуальным становится повышение собственной капитализации. И в том числе - развитие тех навыков и компетенций (а возможно, и получение новой "цифровой" профессии), которые в условиях "дистанционной" экономики наиболее востребованы. Поэтому сейчас важна не только прямая финансовая помощь от государства отдельным компаниям и секторам экономики, но и программы быстрой подготовки и переобучения людей для работы в новых условиях. Инструментов для развития массовой цифровой грамотности может быть много - от таких, как портал Цифроваяграмотность.рф, до персональных цифровых сертификатов от государства на бесплатное обучение "цифровым" профессиям. И они уже запущены в рамках Национальной программы "Цифровая экономика РФ".