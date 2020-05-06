Пентагон призвал мировое сообщество не допустить повторения Второй мировой

Через 75 лет после победы над фашизмом мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны. Об этом заявил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Он подчеркнул, что уже семь с половиной десятилетий Земля живет без войн между великими державами.

"Несомненно, Вторая мировая война была самым разрушительным конфликтом в истории человечества, - сказал Милли. - Мы должны принять на себя обязательство, что это никогда не повторится".