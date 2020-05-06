Первые случаи инфицирования COVID-19 в Европе могли быть уже в декабре

Первый пациент с COVID-19 появился в Европе еще в декабре 2019, а не в конце января 2020, как считалось ранее. Это следует из исследования французских вирусологов, опубликованном в авторитетном научном издании International Journal of Microbial Agents.

Врачи повторно изучили анализы 14 человек, которые в декабре поступили в больницу в парижском пригороде Бобиньи с симптомами пневмонии. На этот раз медики прицельно искали следы COVID-19. Тест одного из пациентов - 42-летнего торговца рыбой Амируша Хаммара - показал положительный результат. Примечательно, что за последние месяцы мужчина не выезжал за пределы Франции и никак не мог быть так называемым "нулевым пациентом", с которого и началась пандемия. По всей видимости, с учетом инкубационного периода коронавируса он заразился в середине декабря.

Ранее испанские эпидемиологи заявили, что коронавирус начал активно циркулировать в королевстве в январе - на месяц раньше, чем было принято считать.