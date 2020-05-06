Новости

Старые "ГАЗоны" ушли в историю 15:20
Росстат и "Музей Победы" раскрыл полную статистику войны 15:18
В Петербурге следователи объявили в розыск блогера за срыв онлайн-уроков 15:12
Путин поручил главе Росгвардии оперативно подать заявку по автозакупкам 15:12
В Ингушетии двухлетняя девочка утонула в сливной яме 15:09
В Ульяновской области для 92-летнего ветерана провели персональный парад 15:07
Кроссовер Skoda Enyaq спрятали под маской Suzuki S-Cross 15:02
Бэтмен станет негром 15:01
В Петербурге Музей Суворова покажет выставку военных плакатов 14:59
Петербуржцев оштрафовали на 50 тысяч рублей за барбекю в центре города 14:53
Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений 14:53
В Воронежской области введут масочный режим 14:51
Песков: Вопрос открытия российской границы пока не поднимался 14:50
Змея заползла в квартиру на юго-западе Москвы 14:47
Петербургские кукольники покажут спектакль о блокаде и Победе 14:44
Ученые определили наиболее пострадавших от карантина 14:41
Германия завершит несколько проектов по сотрудничеству в Киргизии 14:39
Томские врачи записали рэп о коронавирусе 14:35
Geely Coolray стал дешевле: на рынок вышла бюджетная версия кроссовера 14:33
Марат Башаров пожаловался на избитую им бывшую жену 14:31
Правнук генерала Соммера на "Крузенштерне" рассказал о подвиге деда 14:30
Из-за COVID-19 к 2025 году от туберкулеза могут умереть до 9 млн человек 14:27
СМИ: Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко 14:26
Российский посол принял землю с белорусских воинских захоронений 14:23
Мурашко: Дефицита коек для пациентов с коронавирусом в больницах нет 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
10 мифов о коронавирусе
10 мифов о коронавирусе
06.05.2020 14:50
Рубрика: Власть

Песков: Вопрос открытия российской границы пока не поднимался

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Вопрос открытия для иностранцев российской границы, которая была закрыта из-за распространения коронавирусной инфекции, пока не поднимался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

"Пока такого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, президент РФ Владимир Путин планирует на рабочем совещании обсудить детали плана поэтапного снятия ограничений. Документ, ранее представленный президенту, претерпит изменения после предстоящего совещания.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Безопасность Президент Администрация Президента Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мурашко: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Ученые Сингапура вновь скорректировали прогноз по COVID-19 для России
Садовым товариществам предлагают голосовать заочно в период пандемии
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии