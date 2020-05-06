Песков: Вопрос открытия российской границы пока не поднимался

Вопрос открытия для иностранцев российской границы, которая была закрыта из-за распространения коронавирусной инфекции, пока не поднимался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока такого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, президент РФ Владимир Путин планирует на рабочем совещании обсудить детали плана поэтапного снятия ограничений. Документ, ранее представленный президенту, претерпит изменения после предстоящего совещания.