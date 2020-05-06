По ТВ покажут фильм "Ржев" Игоря Копылова

"Ржев" - военная драма, в которой рассказывается об одном из эпизодов Ржевской битвы во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета - история о том, как горстка советских солдат противостоит фашистам, удерживая деревню Овсянниково в 1942 году под Ржевом.

Масштабная картина режиссера и сценариста Игоря Копылова основана на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов и посвящена подвигу советских солдат. В основу сценария легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслав Кондратьева.

В декабре 1941 года Кондратьев был направлен на фронт. В 1942 году 132-я стрелковая бригада, в составе которой воевал Кондратьев, вела тяжелые бои подо Ржевом. Помощник командира взвода отдельного стрелкового батальона, сержант Кондратьев был награжден медалью "За отвагу" за то, что 7 апреля 1942 года в бою за деревню Овсянниково после гибели командира взвода под ураганным огнем противника поднял бойцов в атаку.

В фильме рота советских солдат, уже понесшая огромные потери, получила от командования приказ любой ценой удержать деревню Овсянниково. Действие фильма охватывает один день. В фильме нет ни одной женской роли. Зрители, посмотревшие картину Игоря Копылова в кинотеатрах, высоко оценили игру актеров, работу оператора и зрелищные сцены боев. В сражениях под Ржевом не было стремительных прорывов и окружений. Здесь шла позиционная война, изматывающая людей до изнеможения.

По итогам Ржевской битвы враг не смог отвлечь войска для отправки подкрепления в Сталинград. Но потери нашей армии под Ржевом были настолько велики, что долгие годы эти обстоятельства замалчивались. Пришло время без глянца и пафоса поговорить о той стороне войны, которая до сих пор была скрыта.

Таких деревень за 15 месяцев Ржевской битвы были сотни. Деревни Овсянниково давно нет - после войны её так и не восстановили.На Ржевско-Вяземском выступе советские войска в 1942 и 1943 годах потеряли около 400 тысяч человек убитыми. Общие потери с учётом раненых превысили 1,3 миллиона человек.

Сейчас на месте кровополитных боев возведен мемориал Советскому солдату. Это один из знаковых проектов Союзного государства. Во время онлайн акции "Бессмертный полк" его участники смогут размещать фотографии мемориала Советскому солдату в сетях. 25-метровая статуя парящего солдата встала на насыпном холме у деревни Хорошево на трассе М9. Фамилии погибших солдат, защищавщих ржевскую землю, будут выбиты на плитах, а мемориал станет филиалом Музея Победы.