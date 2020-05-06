Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Неплатежеспособность банковских заемщиков получила новую причину - коронавирусную самоизоляцию. Месяц такого режима многих россиян привел к безденежью, и уже в апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 процентных пунктов до 60%.

Причем если годом раньше лишь 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, то в нынешнем апреле их стало 30%. Также до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов, поскольку большинство работодателей за нерабочий месяц в лучшем случае платили работникам "голый тариф" - без премий и других надбавок. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и крупные банки.

"Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях - не более 1% - мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках", - заявил журналистам президент НАПКА Эльман Мехтиев. Он добавил, что режим самоизоляции повлиял в "негативном плане" и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек платежей по кредитам.

Но еще в конце апреля о той же опасности предупреждала председатель Банка России Эльвира Набиуллина - что Центробанк РФ "ожидает роста просроченной задолженности и проблемных кредитов в сложившейся экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса". По ее словам, "сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, - это, конечно, граждане - по нашей оценке, это более половины заемщиков банков - большая часть малых и средних предприятий, а также компании пострадавших отраслей". А на эти группы заемщиков, по предварительным расчетам ЦБ РФ, суммарно приходится около 19 трлн рублей, или около трети совокупного кредитного портфеля.