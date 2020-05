Подведены итоги Московского международного салона образования

Более 250 000 руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, учащихся и их родителей посетили онлайн-мероприятия Московского международного Салона образования. Алтайский край, республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, а также Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Ярославская области… 75% посетителей салона - это региональная профессиональная аудитория.

В программе салона - кластеры образовательной индустрии "Дошкольное образование", "Общее образование", "Дополнительное образование", "Профориентация", "Среднее профессиональное образование", "Высшее образование", "Государственная политика". А еще - спецпроекты "Развитие субъектности на семейном образовании", "Авторская школа. Ускользающая эпоха?", "Детский сад, в который хотят все", "Кадетское образование: мифы и реальность", "Новая культура общественного здоровья", "Цифровое образование глазами фундаментальной науки", "Инклюзивное образование".

Кроме деловой программы проходила и виртуальная выставка"Интерактивная карта индустрии образования": на 130 стендах представлено оборудование для профессионального обучения, онлайн-платформы, образовательные программы и мастер-классы.

"С листа, по живому мы осваивали новые форматы. Нам удалось привести и удержать включенную, качественную аудиторию на салон, и мы приняли решение о проведении второго этапа московского международного салона образования с 28 по 30 мая", - рассказал директор и продюсер деловой программы ММСО Максим Казарновский.

Что оказалось самым интересным? В "Программе для родителей" ММСО были затронуты актуальные вопросы сексуального воспитания, защиты от кибербуллинга и воспитания финансовой грамотности. "Мне кажется, что финансовая культура - это составляющая общей культуры человека и семьи. Времени, как и денег, всегда не хватает, сколько бы ни было. Важно чувство меры", - считает куратор спецпроекта "Финансовая грамотность", директор Ассоциации Развития Финансовой Грамотности, Председатель научно-методического совета ММСО Вениамин Каганов.

18 мероприятий кластера "Государственная политика" отразили основные векторы развития образования на государственном уровне. Дискуссию о цифровых технологиях поддержали ВРИО руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук и другие.

Острая потребность системы образования в цифровых методистах и проектировщиках образовательных программ была озвучена на презентации Консорциума по развитию востребованных кадров в сфере образования для цифровой экономики. "Последние события показали нам, что неготовность высшего и среднего образования в стране вывести процесс образования в онлайн была выражена не столько в отсутствии платформ, сколько в недостатке конкретных педагогических работников, которые владели бы представлением, что такое онлайн-среда вообще", - отметил представитель компании "Нетология-групп" Максим Спиридонов.

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ представил итоги апробации методических рекомендаций по психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, разработанных в рамках плана реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в 2019 году.

В контексте реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей эксперты кластера обсудили возможные форматы взаимодействия учреждений дополнительного образования и практик неформального образования, а по итогам сессии приняли решение о продлении приема заявок на конкурс лучших практик неформального образования и запуске онлайн-лагерей для детей и педагогов от платформ, имеющих лицензию на предоставление неформального образования.

В рамках 29 треков кластера "Высшее образование" состоялось обсуждение вопросов массового перехода вузов в онлайн и трансформации всех образовательных и управленческих процессов. Представители Министерства науки и высшего образования России, ведущих вузов страны - НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН - обсудили актуальные направления дополнительного профессионального образования в вузах, развития отраслевого образования, ускоренного обучения специалистов для регионов, а также сотрудничества вузов и работодателей в 2020 году. В работе кластера также приняли участие зарубежные партнеры - генеральный директор Coursera Джефф Маджионкалда, Президент и генеральный директор Содружества обучения (Commonwealth of Learning) Канвар Аша Сингх и другие руководители ведущих образовательных организаций со всего мира.

В центре внимания участников 13 мероприятий кластера "Среднее профессиональное образование" оказались вопросы качества образовательного процесса в условиях вынужденной самоизоляции, различные решения на федеральном и региональном уровнях, государственно-частное партнерство, опыт внедрения практико-ориентированной модели обучения в системе СПО.

Эксперты кластера "Общее образование" в рамках 28 круглых столов, мастер-классов и панельных дискуссий познакомили участников с опытом школ, быстро и слаженно организовавших переход на дистанционное обучение. "Сегодня, с точки зрения интеграции цифровых технологий в образование, ситуация беспрецедентная. Например, на "Учи.ру" число уникальных пользователей в день превысило 3 миллиона человек. В дальнейшем полученный в масштабах всей системы образования опыт сможет помочь сделать обучение еще более эффективным", - отметил заместитель генерального директора образовательной платформы "Учи.ру" Сергей Веременко.

Эксперты научно-практической конференции по изучению английского языка "London is the capital of Great Britain" обсудили вопросы преподавания английского языка в различных контекстах школы и жизни учащихся.

В рамках кластера "Дошкольное образование" состоялось 37 мероприятий, в которых приняли участие профильные педагоги, руководители и специалисты дошкольных образовательных организаций, а также осознанные родители. Внимание экспертов было сосредоточено на вопросах цифровизации, инженерно-технического творчества, формирования культуры здоровья у дошкольников. "Важность дошкольного обучения растет. Исходя из этого будет меняться и подготовка педагогов, и содержание дошкольного образования. Оно будет более гибким, будет возрастать доверие к педагогам. Соответственно, будет возрастать ответственность педагогов перед обществом в целом и перед родителями. Должно меняться и участие родителей. Родитель не просто должен быть потребителем образовательных услуг, а иметь план развития ребенка, согласованный с педагогом", - резюмировал в своем выступлении Ректор Московской педагогической академии дошкольного образования, руководитель лаборатории психологии и педагогики способностей Института психолого-педагогических проблем РАО Николай Веракса.

22 мероприятия кластера "Дополнительное образование" - круглые столы, презентации проектов, мастер-классы и практические кейсы позволили получить полную картину основных трендов в вопросах дополнительного образования школьников. Лидеры говорили о будущем отрасли после пандемии, трансформации олимпиад и конкурсов в условиях изоляции, развитии франчайзинга в России, мерах государственной поддержки бизнеса и НКО. Глобальный директор по вопросам образования KidZania Гер Граус отметил положительные тенденции, проявившиеся в условиях "экстренного обучения": "Кризис напомнил, что социум должен восстановить уважение к школе, которое оно заслуживает. В конце концов, где бы мы были без нее?".

Форум "Частное образование России. Новые вызовы" консолидировал представителей частного образования: от простых репетиторов до больших холдингов, от детских садов до организаций профессиональной переподготовки специалистов. Участники обсудили актуальные меры защиты частного образования в период коронавируса, государственно-частное партнерство и пути преодоление взаимного недоверия.

Неожиданным наблюдением поделился "Яндекс" на конференции по дополнительному профессиональному образованию "Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников: перезагрузка": "Стаж учителей и размер школы не влияют на выбор инструментов для дистанционного обучения. Перед дистантом все оказались равны", - подчеркнул руководитель "Яндекс.Учебника" Евгений Лурье.

Программа кластера "Профориентация" состояла из 48 специальных мероприятий: подростки поговорили с HR-экспертами о том, какие специалисты будут цениться в будущем и какие шаги необходимо сделать на пути осознанного выбора профессии. Педагоги ознакомились с прогнозами ООН, Юнеско, ВОЗ и ВЭФ о востребованности профессий в ближайшие 20 лет и основными функциями наставника. "Нужно обязательно анализировать будущие тенденции, быть гибкими и готовыми к различным ситуациям, уметь рассчитывать свои силы. Понять, чего вы хотите - очень важно. Мир будет продолжать меняться, если мы не хотим остаться без работы, нужно думать, что делать. Главное - начинать действовать", - заявил заместитель руководителя "Атлас новых профессий" Евгений Виноградов.

Онлайн-формат проведения Московского международного Салона образования обеспечил доступность лучших практик со всей страны и дал импульс к развитию каждому участнику образовательной индустрии, переведя их взаимодействие на эволюционно новый уровень.

Записи всех событий доступны на платформе mmco-expo.ru.