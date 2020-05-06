Посол Кубы: Дипотношения России и Кубы переживают возрождение

Посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь в интервью "РГ" рассказал об истории и перспективах развития дипотношений Москвы и Гаваны.

Господин Посол, как готовилось соглашение об установлении дипломатических отношений между нашими странами?

Херардо Пеньяльвер Порталь: 8 мая 1960 года стало важной вехой в российско-кубинских отношениях. В этот день в Гаване и Москве посредством Совместной декларации было объявлено о восстановлении дипломатических отношений между Кубой и Союзом Советских Социалистических Республик, ключевой частью которого являлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Хотя российско-кубинские связи в различных сферах человеческой деятельности имеют давнюю историю, и даже в мае 1902 года русский Император Николай II направил послание, приветствующее Конституцию Республики Куба, российские интересы на самой большой гряде из Антильских островов в течение многих лет были представлены Консулом.

Лишь в 1942 году со вступлением обеих стран во Вторую мировую войну в качестве членов антифашистского блока, между Кубой и Советским Союзом были установлены дипломатические отношения. Они сохранялись до 2 апреля 1952 года, когда были разорваны диктатором Фульхенсио Батиста. С триумфом кубинской Революции 1 января 1959 года были созданы условия для восстановления дипломатических отношений между нашими странами. Первым шагом в этом процессе стало признание 10 января советским правительством кубинского революционного временного правительства.

За этим последовали первая крупная закупка кубинского сахара в размере 330 тысяч тонн 5 октября того же года и визит в Гавану с 4 по 13 февраля 1960 года советской правительственной делегации во главе с заместителем главы советского правительства Анастасом Микояном, которая подписала с Главнокомандующим Фиделем Кастро ряд соглашений о торговом и финансовом сотрудничестве, и Кубе был предоставлен значительный кредит на ее развитие. В то время также было достигнуто соглашение о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов.

Насколько это было крайне трудное время для Острова свободы?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Событие, которое мы отмечаем в этом году, - 60-летие дипломатических отношений, действительно произошло в трудные для Кубы времена. Молодая революционная власть боролась за свою консолидацию, сталкиваясь с постоянной агрессией и растущими угрозами со стороны американской администрации и ее союзников внутри страны и за ее пределами. Так, в июне 1960 года правительство Вашингтона блокировало покупки кубинского сахара с намерением спровоцировать крах нашей экономики.

В знак солидарности Москва быстро приняла решение купить весь сахар, от которого отказались США. Последовали три десятилетия тесных отношений практически во всех областях человеческой деятельности между Кубой и Советской Россией. Тысячи специалистов университетского уровня, техников и квалифицированных рабочих готовились в России, а также на Кубе при поддержке российских специалистов.

Дипломатические, политические, экономические и культурные отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении, солидарности и глубокой дружбе, в последнее время переживают динамичное возрождение и укрепление. Важными вехами этого нового этапа стали визиты президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Россию, а также президента Владимира Путина, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова на Кубу.

Насколько высоко команданте Фидель Кастро ценил отношения с Москвой?

Херардо Пеньяльвер Порталь: Исторический лидер кубинской Революции Фидель Кастро во время визита в СССР в 1963 году заявил в своем выступлении, что для иностранных гостей и посетителей СССР есть неприступная крепость. Он отметил, что сплочённость советского народа и совершенная организация государства и экономики наполняли всех восхищением, и подчеркнул, что все эти качества сделали советское общество сильнее.

По его словам, оно было в состоянии решать самые сложные задачи и выполнить самые трудные обязанности, благодаря духу авторитета, который наблюдался в каждом советском мужчине и женщине. Фидель высоко ценил отношения с вашей страной и испытывал огромное восхищение и любовь к вашему народу. За революционные заслуги Фидель был награжден Золотой медалью и Орденом Ленина, и это звание Героя Советского Союза, было честью, редко присуждаемой иностранцу. Кроме того, он был удостоен звания Почетного доктора Московского государственного университета имени Ломоносова за вклад в политологию.

Общество советско-кубинской дружбы возглавлял первый космонавт Земли Юрий Гагарин, который был героем на Кубе. Насколько эффективно и полезна сегодня деятельность кубино-российских обществ дружбы и групп солидарности?

Херардо Пеньяльвер Порталь: В 1961 году кубинский лидер Фидель Кастро наградил Юрия Гагарина Первым национальным орденом Плайя-Хирон, учрежденным революционным правительством для чествования Кубой всех людей, совершивших выдающиеся деяния во имя мира, науки и прогресса человечества. Гагарин вместе с Эрнесто Че Геварой был основателем общества дружбы и солидарности между двумя странами, которое способствовало укреплению двусторонних отношений.

В различных битвах нашего народа и правительства мы всегда пользовались поддержкой групп солидарности. Так, в нашей борьбе за возвращение "пяти кубинских героев", несправедливо заключенных в американских тюрьмах, были очень важны действия, предпринятые группами дружбы с Кубой, группой "Венсеремос", Комитетом за возвращение "Кубинской пятерки", в настоящее время Комитетом против блокады Кубы, введенной США, и многими другими. Россия и Куба продолжают укреплять свое экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство. Обе стороны систематически и плодотворно работают над укреплением сотрудничества в стратегических секторах социально-экономического развития Кубы, несмотря на сложную международную обстановку как в политическом, так и в экономическом плане.