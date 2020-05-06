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Рубрика: Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Текст: Роман Маркелов

Поступления налогов в апреле резко снизились. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), снижение составило 31,4%. Об этом говорится в презентации главы ФНС Даниила Егорова к совещанию у президента Владимира Путина, сообщили РИА Новости.

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Из этих данных следует, что в апреле 2020 года фактические налоговые поступления составили 1,716 трлн рублей, это на 31,4% меньше уровней апреля 2019 года. В федеральный бюджет в апреле поступило 784,2 млрд рублей, что на 31,2% меньше, чем год назад. В том числе, в апреле 2020 к апрелю 2019 поступления по налогу на прибыль снизились на 40,8% (до 438,4 млрд рублей), НДФЛ - на 14,1% (до 302,8 млрд рублей), НДС - на 26,7% (до 220,1 млрд рублей), НДПИ - на 50,8% (до 269,8 млрд рублей).

Егоров также указал на совещании, что бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса, получит отсрочки по налогам. Автоматически их получат 1,5 млн компаний на 217 млрд рублей, еще более 50 тысяч компаний получат отсрочку после подачи заявления в ФНС, сообщил он.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Распространение коронавируса COVID-19 Налоги на малый бизнес

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